Başakşehir'de devrilen İETT otobüsündeki 7 kişi yaralandı

Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, sokaktan aşağıya doğru geri geri hareket eden İETT otobüsünün kontrolden çıkarak bir sitenin duvarına çarpıp elektrik diğerini devirmesi, sonra karşı kaldırımı aşıp toprak zemine devrilmesi yer aldı.

Devrilen otobüs olay yerine getirilen vinç ve çekicilerin yardımıyla yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3'ü ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Güvercintepe Mahallesi Yeşilyurt Sokak'ta seyir halindeki İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu geri geri giderek bir sitenin duvarı ve elektrik direğine çarptıktan sonra devrildi.

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