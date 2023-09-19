Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 7 bin anaokulu açmamış!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bakanlığı döneminde hızlı bir şekilde açtığı kütüphane ve anaokullarıyla gündeme gelmişti. Ancak eski Bakan Özer'in açtık dediği okulların açılmamış olduğu sadece kağıt üstünde açılmış gibi gösterildiği ortaya çıktı

Eğitim Gücü Sendikası başkanı Oğuz Özat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 7 bin anaokulu açıldığı sözlerinin söylendiği dönemde sadece varolan sınıfların okul içinde okula çevrildiğini belirtti. Bu nedenle, yüzlerce müdür yardımcısı ve rehber öğretmenin normunun düştüğün, yerlerinin değiştiğine dikkat çeken Özat "Binlerce okul müdürüne binası içinde ikinci okul prosedürü yüklendi. Binlerce okul öncesi öğretmeni norm fazlası oldu" dedi.

Oğuz Özat, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yeni dönemde, Bakan Mahmut Özer'in yanlış uygulamasını düzelttiğini, tabela okulları kapatıp sınıfları tekrar bulunduğu okulun bünyesine çektiğini belirtti.

Özat açıklamasında "Eğitimde reklam için hülle işler ve şişirme istatistikler. Maalesef yaşadık" dedi.

