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20 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıkları

20 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Eylül 2023 00:02, Son Güncelleme : 20 Eylül 2023 00:02
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20 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, İzmir Ticaret Odasında İzmir İş Dünyası ile İstişare Toplantısı'na iştirak edecek.

(İzmir/10.00/11.00/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nı ve partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, İzmir İlçe Başkanları İstişare Toplantısı'na ve Teşkilat Buluşması'na katılacak.

(İzmir/12.10-15.15)

EKONOMİ FİNANS

1- ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını duyuracak.

(Washington/21.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'ndaki dördüncü maçında Arjantin ile karşılaşacak.

(Tokyo/07.00)

2- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Danimarka'nın Kopenhag takımını konuk edecek.

(İstanbul/19.45)

3- Dünya Güreş Şampiyonası'na Sırbistan'da devam edilecek.

(Belgrad)

4- UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Danimarka ekibi Nordsjaeland'ı ağırlayacak Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal ve bir oyuncusu, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-lacivertli ekip son çalışmasını da burada yapacak.

(İstanbul/16.00/17.30)

- Nordsjaeland Teknik Direktörü Johannes Hoff Thorup ve bir oyuncu, Ülker Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek. Danimarka ekibi son idmanını statta yapacak.

(İstanbul/18.45/19.30)

5- UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk maçında Belçika temsilcisi Club Brugge'e konuk olacak Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş ve bir oyuncusu, Jan Breydel Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Siyah-beyazlı ekip son antrenmanını burada gerçekleştirecek.

(Brugge/20.30/21.00)

6- Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Elemeleri'nde Polonya'nın MKS Polkowice takımını ilk maçta konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

7- Antalya Toroslar Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri'nde Portekiz'in Sportiva Azoris Hotels takımıyla ilk maçta karşılaşacak.

(Antalya/18.00)

8- Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Kosova'da gerçekleştirilen ve şampiyon takımın CEV Challenge Kupası'na katılım hakkı elde edeceği Balkan Kupası'ndaki ikinci maçında Yunanistan'ın AO Markopoulous takımıyla karşılaşacak.

(Gilan/18.30)

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