Bakan Tekin: Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı için ücret alınmayacak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin; "Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında 19 Kasım Pazar günü uygulanacak olan "Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı" ile yazılı sınavdan muafiyet başvuruları bugün itibarıyla başlamıştır. Söz konusu sınav için ücret almamayı kararlaştırdık." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından "Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı" ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Tekin paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında 19 Kasım Pazar günü uygulanacak olan "Öğretmenlik
Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı" ile yazılı sınavdan muafiyet başvuruları
bugün itibarıyla başlamıştır.
Söz konusu sınav için ücret almamayı kararlaştırdık.
"Öğretmenler Odası Buluşmaları" sohbetlerimiz doğrultusunda öğretmenlerimizi
bizzat dinleyerek çözüm geliştirmeye devam edeceğiz.
Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında 19 Kasım Pazar günü uygulanacak olan "Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı" ile yazılı sınavdan muafiyet başvuruları bugün itibarıyla başlamıştır.Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) September 25, 2023
Söz konusu sınav için ücret almamayı kararlaştırdık.
"Öğretmenler Odası Buluşmaları".