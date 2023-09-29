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Dolar/TL, 27,46 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 27,4630 seviyelerinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Eylül 2023 10:30, Son Güncelleme : 29 Eylül 2023 10:31
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Dolar/TL, 27,46 seviyesinden işlem görüyor

Dün 27,0581-27,4302 bandında hareket ederek günü yüzde 0,86 primle 27,3841'ten tamamlayan dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla yüzde 0,3 değer kazancıyla 27,4630'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,7 artışla 29,10'dan, sterlin/TL yüzde 0,3 yükselişle 33,6280'den satılıyor.

Bu hafta küresel piyasalarda güçlenen doların etkisiyle 106,8 ile 30 Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesini test eden dolar endeksi, haftanın son işlem gününde yüzde 0,3 değer kaybıyla 105,8 seviyelerinde bulunuyor.

Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 değer kazancıyla 1.0590 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen "şahin" söylemlerin, dün ABD'de açıklanan ekonomik verilerin ardından "güvercinleştiğine" dikkati çekerek, bu durumun döviz piyasalarının yönünün belirlenmesinde etkili olacağını söyledi.

Analistler, kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin bu akşam açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yanı sıra İngiltere'de büyüme, Avro Bölgesi'nde öncü enflasyon, ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde seviyelerinin 106'nın direnç, 104'ün ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

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