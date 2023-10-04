Milli Savunma Bakanı Güler, Dışişleri Bakanı Fidan ve İçişleri Bakanı Yerlikaya bir araya geldi
Milli Savunma Bakanlığı'ndaki toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ekim 2023 17:29, Son Güncelleme : 04 Ekim 2023 17:29
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.
MSB'den yapılan açıklamaya göre Güler, Fidan ve Yerlikaya ile Milli Savunma Bakanlığı'nda görüştü.
Toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.