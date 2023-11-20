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İstanbul'da fabrika yangını: Müdahale sürüyor

Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2023 13:02, Son Güncelleme : 20 Kasım 2023 13:09
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İstanbul'da fabrika yangını: Müdahale sürüyor

Boğazköy İstiklal Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki 3 katlı fabrikanın plastik ham madde malzemelerin bulunduğu çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Fabrikanın yaklaşık bir aydır faaliyette olmadığı ve bu nedenle yangın sırasında içeride kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Ekiplerin yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

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