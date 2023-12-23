İstanbul'un kentsel dönüşüm yol haritasını Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Önce İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarının yol haritasını Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, dün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanın, "Büyük müjdelerle beraber" süreci başlatacağını duyurmuştu.

Kentsel Dönüşüm Yol haritası ve açıklanacak müjdelerle, yüz binlerce konutun yenilenmesi, olası İstanbul depremi için hazırlıkların hız kazanması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı'nın bu programın ardından yerel seçim sürecine ilişkin Şanlıurfa, Erzurum ve Tekirdağ için yapılacak temayül yoklamasına katılması bekleniyor

''İSTANBUL'DA YÜZYILIN DÖNÜŞÜMÜ PROJEMİZE START VERİYORUZ''

İstanbul'da Yüzyılın Dönüşümü projemize start veriyoruz. Yarısı Bizden kampanyamıza İstanbullu kardeşlerimiz ilgi gösterdi. Yarısı Bizden kampanyasında, bugüne kadar 1 milyon 233 bin bağımsız bölüm başvurusu yapıldı. 6 Şubat depremlerinin Türk ekonomisine maliyeti 104 milyar dolardan fazladır. Her deprem sonrasında madden ve manen toparlanmak için yıllarımızı harcadık.

''350 BİN KONUTU DÖNÜŞTÜRECEĞİZ''

Vatandaşımız 1,5 milyon TL'lik destekle evini yapacak. Bunun 100 bin lirası kira desteği olmak üzere 800 bin lirası hibe, 700 bin lirası çok uygun şartlarda kredi şeklinde verilecektir. Deprem konusunu önceliklerimizin en başına almamız gerekiyor. Kredilerin ödenmesi evler tamamlandıktan sonra başlayacak ve ilk yılı faizsiz olarak tahsil edilecektir. Bu destekle evini yapacak ve güvenli şekilde oturacak vatandaşımız. Yarısı Bizden kampanyasıyla 350 bin konutu dönüştüreceğiz.

''HİÇBİRİMİZİN DEPREMİ HAFİFE ALMA GİBİ BİR LÜKSÜ OLAMAZ''

Depreme hazırlık yapmak tercihten öte zorunluluktur. Hiçbirimizin depremi hafife alma gibi bir lüksü olamaz. Türkiye genelinde 31 milyon konuttan oluşan 36 milyon bağımsız bölüm bulunuyor. Bunların 6 milyonu şu anda risk altında. 2 milyonunun acilen dönüşmesi lazım. 2012'de kentsel dönüşüm yasasını çıkardık 2 milyon 200 bin bölümün dönüşümünü tamamladık.

''HEDEFİMİZ TOPLAM 1,5 MİLYON RİSKLİ BAĞIMSIZ BÖLÜMÜ DÖNÜŞTÜRMEKTİR''

TOKİ'nin lokomotifliğinde Türkiye'nin konut stokunu yenilemeye devam edeceğiz. İstanbul'da 600 bin bağımsız bölüm süratle dönüştürmek zorunda. Hedefimiz 5 yıl içerisinde 600 bini acilen olmak üzere toplam 1,5 milyon riskli bağımsız bölümü dönüştürmektir. Rezerv alanlara konut inşa ederek dönüşüm çalışmalarını hızlandıracağız.''