Kamu Birliği Konfederasyonun 1. olağan genel kurulu gerçekleştirildi

Kamu çalışanları konfederasyonları arasına bir yenisi eklendi. 6 farklı iş kolunda 8 sendikadan oluşan 110 bin üyelik kadroyla Kamu Birliği Konfederasyonu Büyük Anadolu Oteli'nde yapılan 1. olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

Yeni kurulan Kamu Birliği Konfederasyonu 110 bin üyelik kadroda 6 farklı iş kolunda 8 sendikada bulunmaktadır. Konfederasyon içinde bulunan sendikalar şöyledir:

Sağlık ve Sosyal Hizmetler kolunda; Genç Sağlık Sendikası, Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri kolunda; Adalet Sen, Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri kolunda; Genç Eğitim Sen, TEÇ-SEN, Diyanet ve Vakıf Hizmetleri kolunda; Diva Sen, Yerel Yönetim Hizmetleri Kolunda; Genç Belediye Sen ve Basın Yayın ve İletişim Hizmetleri kolunda; Adil Haber Sen, Savunma hizmetleri kolunda; SAVDES-SEN, bir araya gelerek Kamu Birliği Konfederasyonu'nu kuruldu.

"Bugün Memur Sendikacılığındaki yol ayrımının ilk günü"

1. Olağan genel kurulunda konuşma yapan Kamu Birliği Konfederasyonu Kurucu Genel Başkanı Osman Kaya şunları dile getirdi:

"Kardeşlerim, arkadaşlarım dün artık geride kaldı. Tüm memur camiasının yarının temellerinin atan bu törene kamu birliğinin birinci olağan kuruluna hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada bir konfederasyon olağan kurulundan ziyade memurun kendisinin yarın ve hatta tüm memurlarının evlatlarının geleceği için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Ülkemizde bin dokuz yüz doksan yıllarında başlayan Memur Sendikacılığının bugün otuz dördüncü yıl dönümü. Bu dönem belki benim yaşımdan büyük ama yaşantım ile eş değer Bugün Memur Sendikacılığındaki yol ayrımının ilk günü."

"Bizler memur olarak gelecek kaygısı taşıyanların da ta kendisiyiz"

"Peki kimiz? Biz Ne istiyoruz? Bizler vatanı, milleti, bayrağı ve değerleri için çalışan, ülkemizin yarınları için hizmet üreten, alnının teri, yüzünün akıyla Türkiye devlet memurlarıyız. Bizler aynı minvalde kurulmuş ortak hedefe koşan milli değerlerin şuurunda hareket eden bağımsız sendikalardan oluşan Türkiye'nin En genç konfederasyonuyuz. Bizler oturdukları yerden memur hak ettiğini almalı. Memur gelecek kaygısı taşımamalı. Memur hayal kurabilmeli, kurduğu hayalini yaşayabilmeli, memur geçim sıkıntısı yaşamamalı diyenlerden değiliz. Bizler memurun hak ettiğini alması için mücadele edenleriz. Bizler memur olarak gelecek kaygısı taşıyanların da ta kendisiyiz. "

"Bizler memur olarak hayal kurabilen memur olarak kurduğu hayallere erişemeyenlerin gür sesiyiz. Bizler devletimizi temsil eden memurlarız ve devletin memuru yoksul olmamalı diyenleriz Bizler sendikacılığı gerçek manada anlatmaya, göstermeye talip olanlar ve bu doğrultuda yılmadan, eğilmeden, bükülmeden yürüyecek olanlarız. Gerçek sendikacılığı göstermeye, gerçek sendikacılığı yapmaya talip olanlarız Bizler bu yolda cennet vatanımızın doğusundan batısına kuzeyinden güneyine seksen bir vilayetimizin tamamında yetkiyi almaya talip olan birleşik bir gücüz Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında kuruluşunu ilan ettiğimiz ve bugün genel kurulunu gerçekleştirdiğimiz kamu birliği konfederasyonumuz ile kıymetli kamu çalışanlarımızın insan onuruna yaraşır bir hayat sürmeleri için tarafsız duruşumuzla, hak mücadelemize ara vermeksizin edeceğiz. "

"Kamu çalışanlarımızın güçlü yarınları için kurduğumuz kamu birliği konfederasyonumuzun tüm ulusumuza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ulaşmaz zafere hedefe koşmayan Zafer sırtını döner de gider. İnandığın yolda terini dökmezsen emekler bir bir boşa gider. Kazanmak istersen sen de zaferi gürleyen sesinle doldur gökleri. Zafer dedikleri kahramanların eseri korkaktan kaçar da cesura gider Bu yolda herkes bir nefer. Alnı ak, yüzü tak gençler. Yarınlar için gençliğinden vazgeçer, geçer de bir bir hedefe inerler. Ey bu davaya gönül vermiş yüz binler. İnanın hak da bizle beraber. Vatan için Canla başla çalışan, değerli kamu çalışanları. Sizlere söz veriyorum. Bugün teslim aldığım bu emaneti kanımın son damlasına kadar canla, başla çalışıp hak ettiği yere ulaştıracağım siz değerli memurlarımızın hakları için çalışmaktan çabalamaktan, bir an olsun vazgeçmeyeceğim"



Adalet Sen Genel Başkanı Niyaz Dülger'in açıklamaları şu şekilde:

"Vazgeçmekten vazgeçip, yol arkadaşlığı kavramıyla yol yürümeyi, bu yol ailemizin diyerek meslektaştan öte aile bireyleri olmayı bütünleştiriyoruz. Emeğe, uğraşa, hak edişe haiz tüm kavramları sadece cümle içinde kullanmaktan çıkarıp geleceğimiz için birer mücadeleye dönüştürüyoruz. Zira biz kısa zamanda on binlerce gönüllüye, bir sendikal faaliyetten ziyade, doğru mücadele adresi, diyenlerle ulaştık. Cennet vatanımız tarihinde bu sayıya bu müddette ulaşan bir üst çatı mevcut değildir. Bu durumun bizleri rahatlatmasına, zaten üyeler cepte anlayışına itmeyeceğini; aksine daha mücadeleci bir ruha sahip olmamız gerektiğine inanan yönetimimizle üyelerimiz için "cepte değil yanındayız" duruşuyla bir aradayız. Kamu çalışanlarının umut dünyasında bir yer edinmek ve yüzlerine tebessüm olmanın çabasını taşıyoruz. Bizlerle sendikal mücadele ve çalışma hayatına katkı sağlamak amacıyla hareket etmekte aynı paydada buluşan tüm konfederasyon ekibine, sendikamızın her birim ve üyesi adına teşekkür ediyorum. Bugüne dek sesimizi duyan ve duymayan bağımsız sendikalara bir kez daha ikrar ediyoruz: "Ailemizde sizin için bir yer var. Buyurun ailevi sorunlarımızı birlikte çözelim." Ömrünün en güzel çağını devlet dairelerinde hizmet vermeye adamış kıymetli yol arkadaşlarım: Mali ve özlük haklarınız, siyaset kirliliğine bulaşmadan, and olsun ki hak ettiği hürmeti görecektir"

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Ümit Demirel'in açıklamaları şu şekilde:

Hiçbir sendikal görev ve sorumluluğu yerine getirmeyen, tepki, itiraz, eylem, mücadele, hayat belirtisi veremeyen, ne denirse emredersiniz paşam, ne verilerse alkış tufanı koparan, dümenden itiraz edip, bu tekliflere kapalıyız deyip, buçuklu artışlara dayanamayıp tıpış tıpış gidip imza atan, kamu çalışanlarını esaret altına alan, ideolojiler üzerinden memurları ayrıştıran, bölüştüren, işveren ile iş birliği içinde olup kamu çalışanlarını ve emeklilerimizi masada satan, alım gücünü, yaşama hevesini, gelecek hayallerini yok eden, kendilerini sahip efendi, çalışanları kul köle gören, bu parti sendikalarına üzücü bir haber vermek istiyorum.

Bağımsız sendikalar olarak gümbür gümbür geliyoruz. bağımsızlık bayrağını Türkiye'nin kalbine dikmeye geliyoruz. umut olmak için geliyoruz. adalet, liyakat ve hakikat için geliyoruz. tahtlarınızı ve putlarınızı yıkmaya, yerle bir etmeye geliyoruz.

Hiçbir sendikal görev ve sorumluluğu yerine getirmeyen, tepki, itiraz, eylem, mücadele, hayat belirtisi veremeyen, işverenle işbirliği içinde olup ne denirse emredersiniz paşam, ne verilerse alkış tufanı koparan, dümenden itiraz edip, bu tekliflere kapalıyız deyip, buçuklu artışlara dayanamayıp tıpış tıpış gidip imza eden, toplu sözleşme masalarında çalışanları satan, enflasyon artışı dışında şuana kadar memurlar için 1 lira dahi kazanamayan, her geçen gün memurun alım gücünü düşüren bu parti sendikalarını memurun yakasından düşürmek, bu kanserli bölgeyi kesip atmak bizim boynumuzun borcudur.

Yetkili parti sendikası bir açıklama yapmış. diyorki 7. dönem toplu sözleşme masasında memurlara 1007 kazanım sağladık diyor. 8 ay önce yapılan toplu sözleşme masasında 1007 kazanım sağlamışlar. Hadi ordan. 7 tanesini say desek sayamazlar.

Bugün, mesleki gelişimi ve kariyer yapma imkanı olmayan, kamu çalışanlarının 59 yıldır kanayan yarası olan yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılmamışsa, söz verildiği halde hala 1.dereceye gelen her kamu çalışanının 3600 ek göstergeye erişimi sağlanmamışsa, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları hala bir takvime bağlanmamışsa. kazandık diyemezsin kardeşim.

Bugün, torpilin babası olan sözlü sınav kaldırılmamışsa, devlet memurlarının da bayram ikramiyesi alması sağlanmamışsa, kamu şeflerinin ek ödeme ve özel hizmet tazminatlarında artış olmamışsa, giyim yardımları, eş ve çocuk yardımları ülkenin gerçekliğinden kopmuşsa, 1 gün önce işe başlayanları emekli edip, 1 gün sonra işe başlayanların emekli olması için 17 yıl daha çalışmasına hiçbir itirazın yoksa. kazandık diyemezsin kardeşim.

Bugün; evlilik maliyetleri 1 milyon liraya yaklaşmışsa, gençler maddi nedenlerden dolayı yuva kuramıyorsa, ev kiraları, barınma ücretleri 1 kişinin aylık maaşına ulaşmışsa, emeklilerin ikinci baharları kara kışa dönmüşse, 2 liralık ucuz ekmek, 5 liralık ucuz çay, 10 liralık ucuz yağ peşinde fellik fellik dolaşıyorsa, geç saatte pazara gidip çürük çarık meyve ve sebzeleri sokaktan topluyorsa. kazandık diyemezsin.

Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz'ın konuşmaları şu şekilde:

"Malum olduğu üzere, Türkiye'de konfederasyon oluşturmak maksadıyla belli sayıda ve farklı hizmet kolundaki sendikaların yaptığı birliktelik, amaç ve ilke birlikteliğinden çıkarak, ideoloji ve siyaset birlikteliğine dönüşmüş, birçok konfederasyon, siyasi partilere ve ideolojilere göre ayrılmışlardır.

Bu olumsuz durum, son 13 yılda yapılan yedi ayrı toplu sözleşmeye de yansımış, maalesef memurların %80'i açlık sınırı ile yoksulluk sınırı arasına hapsedilmiş, hayatını idame ettiremez hale getirilmiştir.

Bu sürece dur diyecek, siyasallaşmamış, herhangi bir siyasi partinin arka bahçesi olmamış, kamuda liyakati, bağımsızlığı ve örgütlenme özgürlüğünü önceleyen yeni bir konfederasyona duyulan ihtiyaç had safhaya çıkmıştır

Memur ve emeklilerinin dertlerine yıllardır derman olmayan, tek derdi atama, liyakatsiz terfi ve promosyon dağıtmak olan mevcut konfederasyonlara alternatif ve memurlara umut olacak 110.000 üyeden oluşan KAMU BİRLİĞİ KONFEDERASYONU, sekiz sendikanın katılımı ile Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında kurulumunu tamamlayarak, Türkiye'nin 5'inci büyük konfederasyonu olarak yerini almıştır.

KAMU BİRLİĞİ KONFEDERASYONU'nun temel hedefi hedefi, kamuda liyakat, adalet ve hakkaniyeti savunarak, samimi hak ve hukuk mücadelesi ile toplu sözleşme imza yetkisini alarak "hak ve hukuk mücadelesinin nasıl yapılacağını" tüm dünyaya göstermektir.

Bu hedefler ve amaçlar doğrultusunda özellikle belirtmek isterim ki; KAMU BİRLİĞİ KONFEDERASYONU demek, bağımsızlık demektir, adalet demektir, etkinlik ve yetkinlik demektir, saygınlık demektir, güç birliği demektir, liyakat demektir, samimiyet demektir, sinerji demektir, geleceği tesis etmek demektir, güçlü bir hak ve hukuk mücadelesi demektir, toplu sözleşme masasına talip olmak ve memurun haklarını koruma çabası içinde olmak demektir, özlenen ve beklenen demektir."

Genç Eğitim Sendikası Aras Ali Altıntaş'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bugün, bizler için, memleket için, Türkiye Cumhuriyeti adına, tarihi bir an yaşıyoruz. Kamu Birliği Konfederasyonunun ilk genel kurulunda, görüyorum ki, kabımıza sığmıyor, taşıyoruz. Memleket faydasına, dişinden tırnağından feda etmekten çekinmeyeceğini bildiğim bir teşkilatlanmayı, bir üst kademeye çıkartıyoruz.

Bugün, gözlerin bile isteye görmek istemediklerini görüyor, kulakların bile isteye duymak istemediğini duyuyoruz. Çözülmeyen meseleleri, gündeme almaya çekinenlere inat, kökünden çözmeye niyetleniyoruz. Bugün, ilan ettiğimiz bu konfederasyonda, dava bilinciyle hareket ediyoruz. Gençlerin cesaretiyle yeni nesil sendikacılığı, gençlerin yanında büyüklerin tecrübesiyle yoğurduğumuz mücadeleyi başlatıyoruz.

Bugün, öyle bir gün ki, kıyıda köşede kalmış mağdurların, derdi sorulmayan mazlumların, motivasyonunu kaybetmiş halsizlerin, yine de umursamayan gamsızların umutlarını tazeliyoruz. Arsızların, çapsızların, vatansızların ve kansızların morallerini bozuyoruz. Bugün, geleceğe umutla bakıyoruz. Bugün, artık yavaş yavaş zaferin tadını alıyoruz. Bugün, Kamu Birliği Konfederasyonunun meşalesini yakıyoruz.

Bugüne kadar, niyetimizi yanlış yorumlayanlar, isteyerek veya istemeyerek bize köstek olanlar, gençler üçbinlerde-beşbinlerde oyalanırlar diyenler, bugünden sonra bir avuç inanmış gencin arkasında YÜZ YİRMİ BİN kişilik bir memur ordusu bulacaklar. Bugüne kadar söylediklerimize kulak kapayanlar, artık gür sesimizi duymaya maruz kalacaklar.

Kimsenin kötülüğünü istemeyiz ancak, nasır tutmuş düşüncelerin barındığı sarı sendikaların paydos vakti gelmiştir. Güneş bir pervane gibi soldan sağa döndükçe, kendini memleket aydını ilan eden fenerler, gazı bitmiş lamba gibi bir bir söndükçe, gençlerin meşalesi aydınlatacak tüm memleketi. Bu ordunun neferleri koruyacak sofralardaki bereketi. Bizi türlü türlü kumpaslarla, yanımızdan ayrılan arkadaşlarımızın aklını bulandırarak bitirmek isteyenler, zamanında meydanlarda, hastane koridorlarında, üniversite kampüslerinde, bakanlık önlerinde, meclis duvarlarında mücadelemizin isminin var olduğunu unutmuşlar. İki üç balta ayıramaz bizi mazimizden. Biz böyle kenetlenirsek, hiçbir şey ayıramaz bizi bizden. Evlatlarımız yarın anlayarak, korkmadan gelecek izimizden. "



Genel kurulda sırasıyla Adalet Sendikası Genel başkanı Niyaz Dülger; TEÇ-SEN Genel Başkanı Ümit DEMİREL; Kamu Birliği Konfederasyonu kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Arif CAMGÖZ; Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Furkan Ali Çiftçioğlu; SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay CENGİZ; Genç Belediye Sendikası Genel Başkanı Mehmet GÜNOK; Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası Osman Taşçı; Genç Eğitim Sendikası Aras Ali Altıntaş; Adil Haber-Sen Genel Başkanı Kenan Arık konuşmalarını yaptılar.