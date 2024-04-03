MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri başladı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2024 Yılı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına askeri öğrenci aday tercih işlemleri, 3 Nisan-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında "https://personeltemin.msb.gov.tr/" internet adresi üzerinden yapılacak.

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