MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri başladı
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına askeri öğrenci aday tercih işlemleri başladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Nisan 2024 13:52, Son Güncelleme : 03 Nisan 2024 13:53
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2024 Yılı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına askeri öğrenci aday tercih işlemleri, 3 Nisan-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında "https://personeltemin.msb.gov.tr/" internet adresi üzerinden yapılacak.