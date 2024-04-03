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Et fiyatındaki artış sürüyor

Enflasyon rakamları, et ürünlerindeki artışın önüne geçilemediğini gösterdi. İTO'nun ardından TÜİK verilerinde de Mart ayında fiyatı en çok artan ürünlerde ilk sıralarda kuzu ve dana eti geldi. İstanbul'da kasaplarda bir kilo kıymanın fiyatı ortalama 600 liraya yükseldi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 03 Nisan 2024 15:36, Son Güncelleme : 03 Nisan 2024 15:37
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Et fiyatındaki artış sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Mart ayı zam şampiyonları sıralamasında fiyatı yüzde 18,58 artan kuzu eti ikinci, fiyatı yüzde 14,65 artan dana eti üçüncü sırada geldi.

İTO verilerine göre ise İstanbul'da geçen ay koyun etinin fiyatı yüzde 16, dana etinin fiyatı yüzde 13 arttı.

Kasaplar üreticilerden pahalıya ürün aldıklarını savunuyor. Üreticiler ise masrafların kendilerini de zorladığını belirtiyor.

Martta fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler

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