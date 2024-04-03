Et fiyatındaki artış sürüyor

Kasaplar üreticilerden pahalıya ürün aldıklarını savunuyor. Üreticiler ise masrafların kendilerini de zorladığını belirtiyor.

İTO verilerine göre ise İstanbul'da geçen ay koyun etinin fiyatı yüzde 16, dana etinin fiyatı yüzde 13 arttı.

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