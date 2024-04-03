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İstanbul'da 7 yaşındaki ikizlere köpek saldırısı: Çocuklardan birine 30 dikiş atıldı

İstanbul Kartal'da 7 yaşındaki ikizler Yiğit ve Çağrı Demir, sokakta oyun oynadığı sırada köpeklerin saldırısına uğradı. Yiğit Demir çevredekilerin müdahalesiyle son anda kurtulurken, Çağrı ise kalçasından ve bacaklarından yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Çağrı Demir'e 30 dikiş atıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Nisan 2024 15:50, Son Güncelleme : 03 Nisan 2024 15:51
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İstanbul'da 7 yaşındaki ikizlere köpek saldırısı: Çocuklardan birine 30 dikiş atıldı

İstanbul'da iki kardeş, bahçede oynarken köpeklerin saldırısına uğradı.

Olay, Kartal ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kocaeli'nin Gebze ilçesinden ailesiyle yakınlarına misafirliğe giden 7 yaşındaki ikizler Yiğit ve Çağrı Demir'e oyun oynadığı sırada sokak köpekleri saldırdı.

İkiz kardeşlere saldıran 3 köpek, Çağrı Demir'i kalçasından ve bacaklarından yaraladı. Sokak köpekleri Yiğit Demir'e saldırmak üzereyken çevredekilerin müdahalesiyle kaçtı.

KÜÇÜK ÇOCUĞA 30 DİKİŞ ATILDI

Kalça ve bacaklarından yaralanan Çağrı Demir, ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Küçük çocuğa 30 dikiş atılarak gözetim altına alındı.

"3 KÖPEK BİRDEN SALDIRIYOR"

Çocukların babası Recep Demir, "Kardeşime misafirliğe gelmiştik. Çocuklar oyun oynamak için dışarı çıkıyor. Çocuklarım dışarı çıkar çıkmaz boş bahçede, 3 köpek saldırıyor. İkisi kaçıyor diğerini yakalıyorlar. 3 köpek birden saldırıyor. Hırpalamışlar çocuğu. Çocuğu yoğun bakıma alacaklar." dedi.

"ÇOCUKLAR OKULA GİDEMİYOR"

Mahalle sakini Seval Beydilli, "Burada 5-6 tane saldırgan köpek var, her gördüğü insana saldırıyor. İnsanlar işe gitmek için sokaktan geçerken saldırmaya başlıyorlar. Küçük çocuklar okula gidemiyorlar. 2 gün önce bir çocuğa saldırdılar. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde yatıyor çocuk, ameliyat olacak. Buralarda dolanıyorlar. Market var orada duruyorlar, markete de gidemiyoruz. Bir çözüm bulunmasını istiyoruz." diye konuştu.

"YEĞENİM İŞE GİTMEK İÇİN HER SABAH TAKSİ ÇAĞIRIYOR"

Bir başka mahalle sakini Nurcan Erikçi ise, "Sabahları işe gitmek gerçekten çok sıkıntı. Ellerimize sopa, taş alıyoruz. Yeğenim işe gitmek için her sabah taksi çağırıyor. Çocuklar sokakta oynayamıyor. Küpesi var ama köpekler saldırıyor. Küpesi olup olmaması beni ilgilendirmiyor. Sonuçta benim canım yanacak, durum bu şikayetçiyiz, yardım istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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