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Bahçeli: MHP, Cumhur İttifakı'nın gücüne güç eklemiştir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 16,62'lik oy oranı ve kazandığı 220 belediye başkanlığıyla hamdolsun umutları diriltmiş, Cumhur İttifakı'nın gücüne güç eklemiştir" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Nisan 2024 17:40, Son Güncelleme : 03 Nisan 2024 17:28
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Bahçeli: MHP, Cumhur İttifakı'nın gücüne güç eklemiştir

MHP Lideri Bahçeli, partisinin Merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in 27'nci ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Bahçeli, "Türk siyaset ve demokrasi hayatına derin izler bırakan müstesna isimlerin maşeri vicdanda muhkem bir mevkii olmakla birlikte takdir, tazim ve şükranla hatırlanması milletimize özgü alicenap ve vefakar bir özelliktir. Vatan ve millet sevgisiyle mücehhez değerli şahsiyetlerin sadece yaşadıkları dönemleri değil, kendilerinden sonraki devirleri de fikir, görüş ve düşünceleriyle etkilediği apaçık bir gerçektir. Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey işte böyle bir vasfa ve vakara ziyadesiyle sahiptir. Ülkemizin zor ve sıkıntılı yıllarında haklı mücadelesiyle adından en çok bahsettiren, milli birlik ve kardeşlik hissiyatını en fazla benimseyen liderlerden birisi Merhum Türkeş Bey'dir. Ülke ve ülkü sevdasıyla tebarüz etmiş; dava, devlet ve siyaset insanı hüviyetiyle gündeme gelmiş, gönüllere girmişti. Kaldı ki inançlarından ve ilkelerinden hiç taviz vermemişti" dedi.

'TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ, DEMOKRASİYLE AYRILMAZ'

Türk milliyetçiliği fikriyatının geçmiş ve geçirmiş olduğu safhalarda Alparslan Türkeş'in muteber rolünü hiç kimsenin inkar edemeyeceğini işaret eden Bahçeli, "Merhum Türkeş Bey'in iki kutlu emaneti olan Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocakları bugünkü zaman diliminde, bir yanda milli ve manevi değerlerin muhafızı diğer yanda da milletimizin istikbal ve istiklal güvencesi mertebesine erişmiştir. Kara propagandaların, karanlık projelerin, karamsar palavraların biteviye faal ve faaliyet halinde olduğu şu günlerde Milliyetçi Hareket Partisi, Türk siyasetinin istikrar ve itibar aydınlığı olarak öne çıkmıştır. Bu gerçeğin ışığında, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde de Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 16,62'lik oy oranı ve kazandığı 220 belediye başkanlığıyla hamdolsun umutları diriltmiş, Cumhur İttifakı'nın gücüne güç eklemiştir. Partimiz milli özlem ve hedeflere her zaman tercüman olmuş, milletimiz ne diyorsa ona kulak vermiştir. Nitekim hayata ve hadiselere bakışımızın fikri mihveri olan Türk milliyetçiliği, demokrasiyle ayrılmaz ve ayrıştırılması imkansız bütünlük içindedir" ifadelerini kullandı.

'MHP, TÜRK MİLLETİNİN AKIL VE GÜVEN YÜZÜDÜR'

Alparslan Türkeş hayattayken sürekli tefrika ve tezvirat çıkaran, Türkeş'siz MHP'yi tesis etmek için çırpınanların bugün MHP'yi zaafa uğratmak için yarış halinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Makus niyet sahiplerinin sahte ve samimiyetsiz duruşlarını elbette ciddiye alacak, aldırış edecek, ikna olacak sağduyulu hiçbir insanımız da yoktur. Unutulmamalıdır ki, Milliyetçi Hareket Partisi demek; Türklüğün alemdar yüreği, Türkiye'nin ahlak yüksekliği, Türk ve Türk milletinin akıl, gönül, güven ve iman yüzü demektir. 55 yıllık bir maziyi kucaklayıp geleceğin Türk asırlarında kutup yıldızı gibi parlayacak olan Milliyetçi Hareket Partisi çağın ruhunu kavrayıp, zamanın ters ve bozucu akıntılarına karşı müteyakkız bir iradeyle mukabele edecektir. Partimizin ve Türkiye'mizin önü açıktır. Seçimsiz geçecek yaklaşık 4 yıllık sürede ülkemiz her alana teşmil edilecek reformlarla yükselişini devam ettirecektir. Siyasette elde ettikleri geçici mevzi kazanımlarla şımarmaya ve tahriklerini göstermeye başlayanların günün sonunda nasıl bir demokratik akıbetle karşılaşacağını da herkes görecektir. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine mutlaka ulaşılacaktır. Türk birliğinin hasretini çekip hayallerini kuran Merhum Türkeş Bey'in inanıyorum ki ruhu şad olacaktır. Vefatının 27'nci yıl dönümünde Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Beyi, aziz şehitlerimizi, tarih boyunca, vatan ve millet sevdası ile can veren muhterem ecdadımızı; bu değerler uğruna hayatlarını kaybetmiş ülküdaşlarımızı rahmet, minnet ve şükran hislerimle anıyorum. Mekanları cennet, Cenab-ı Allah hepsinden ayrı ayrı razı olsun."

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