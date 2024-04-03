Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Muğla'nın Yatağan ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Nisan 2024 19:28, Son Güncelleme : 03 Nisan 2024 19:06
Sürücülerin kimlikleri öğrenilemeyen 14 BV 877 plakalı otomobil ile 48 ANT 877 plakalı otomobil Bozarmut mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralanan 3 kişi ambulansla Yatağan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Ayşe Kılıç yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.