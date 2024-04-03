Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sürücülerin kimlikleri öğrenilemeyen 14 BV 877 plakalı otomobil ile 48 ANT 877 plakalı otomobil Bozarmut mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi ambulansla Yatağan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ayşe Kılıç yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.