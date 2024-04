TBMM çocuk özel oturumunu 6. sınıf öğrencisi Aysima yönetti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, "TBMM 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu"nun açılışını, "Sevgili çocuklar, geleceğin değerli milletvekilleri, hepiniz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hoş geldiniz. Sizleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Genel Kurul Salonu'nda ağırlamak bizler için de çok büyük bir onur, çok büyük bir neşe. Neşenizle, gelecek umutlarınızla Meclisimize şeref verdiniz." diyerek yaptı.

Kurtulmuş'un oturumu açmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

TBMM'nin, Milli Mücadele'yi vererek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran bir meclis olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bu özelliğiyle TBMM'nin, hem Milli Mücadele devam ederken ülkenin kurtuluşu için karargah görevi gördüğüne hem de milli iradenin tecelligahı olma özelliğini kazanan ve devlet kuran ender meclislerden biri olduğuna dikkati çekti.

Genel Kurul Salonu'nda ağırladıkları çocuklara işaret eden Numan Kurtulmuş, "'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' düsturu altında inşallah aranızdan çok sayıda evladımızın gelecekte bu Meclis çatısı altında ülkeyi yöneteceğini biliyoruz. Hepinize başarılar diliyorum." diye konuştu.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, başta Cumhuriyet'in kurucusu ve TBMM'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Birinci Meclis'in tüm kahramanlarını saygıyla yad etti.

TBMM'nin kuruluşunun, sadece siyasi bir hatırlamanın ötesinde, geleceğe ait umutların tekrarlandığı bir gün olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Onun için bir tarafta '23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı' diyoruz ama devam ediyoruz. Çocuk Bayramı aynı zamanda. Böylesine önemli bir günü çocuklarına armağan etmiş olan bir milletin evlatlarıyız. Türkiye'nin bu anlamda geleceği olan sizlersiniz. Sizlere olan güvenimiz, çocuklarımıza bağladığımız ümitlerimiz, 23 Nisan törenlerinde bir kere daha tecelli ediyor." değerlendirmelerinde bulundu.

- "Sonraki nesillere çok daha güçlü bir Türkiye'yi devretmenizi temenni ediyorum"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, dünyanın birçok yerinde çocuk bayramı kutlanırken, birçok yerindeki çocukların durumunun ise içler acısı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dünyanın birçok yerinde açlıkla, yoklukla, yoksullukla, kıtlıkla, baskılarla, zulümlerle, savaşlarla inim inip inleyen evlatlarımızın olduğunu biliyoruz. İnsanlık ailesinin değerli fertleri olan ve insanlığın geleceğinin teminatı olan gençlerin içinde bulunduğu bu acı duruma fevkalade ciddi bir şekilde üzülüyor, kaygı duyuyoruz. Her şeyden önce açık bir cezaevi olmanın çok ötesinde, artık açık bir kabristana dönmüş olan Gazze'deki çocukları, hep beraber Türkiye'nin çocuklarıyla birlikte rahmetle, minnetle hatırlıyor; onlara Cenabıallah'tan yardım diliyoruz. Çocukların güldüğü, neşeyle hayata bağlandığı, bu anlamda dünyanın geleceği olduğu günlerin yakın olmasını temenni ediyoruz. Dünyanın birçok yerindeki acıların timsali bu genç evlatlarımızın, çocuklarımızın ne yazık ki insanlığın bütün ağır yükünü o cılız omuzlarında taşımak zorunda kaldığını üzüntüyle takip ediyoruz. Türkiye'de ve dünyanın her yerinde çocukların başı dik, onurlu, iyi eğitim almış, iyi hayat standartlarına kavuşmuş bir şekilde dünyayı daha ileri bir noktaya götürmelerini, taşımalarını temenni ediyoruz."

6 Şubat depremleri dolayısıyla geçen yıl çok görkemli bir şekilde kutlanamayan 23 Nisan törenlerinin, bu yıl TBMM çatısı altında bir hafta süreyle kutlanacağını anlatan Kurtulmuş, bu anlamda Milli Egemenlik Haftası dolayısıyla güzel etkinliklerin sergilendiğini, Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor bakanlıkları, TÜBİTAK ve diğer kuruluşların gerçekleştirdiği programlar çerçevesinde Türkiye'nin dört bir tarafından gelen başarılı öğrencileri TBMM'ye davet ettiklerini söyledi.

Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Yüzyılı olarak önümüze milli bir hedef olarak koyduğumuz Cumhuriyetimizin ikinci asrında bilimde, teknolojide, sanatta, sporda, eğitimde, her alanda çok güçlü, dünya çapında parmakla gösterilen gençlerin sizlerin aranızdan çıkacağına adım kadar eminim. Bu anlamda her birinize ayrı ayrı başarılar, mutluluklar diliyorum. İnşallah sizin yönettiğiniz, aranızdan birçoğunun bu Meclisin içerisinde olduğu önümüzdeki on yılların Türkiye'sinin çok daha güçlü ve müreffeh olmasını temenni ediyorum. Cumhuriyet'in üçüncü asrına geldiğinizde sizden sonraki nesillere, çok daha güçlü bir Türkiye'yi devretmenizi temenni ediyorum."

- "Oy çokluğuyla kabul edilmiştir"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, çocuk özel oturumu başkanlık divanı için seçim yapılacağını belirterek, verilen önergeyi okuttu.

Kurtulmuş, önergeyi, milletvekili sıralarında oturan çocukların oylamasına sundu. Önergeye "hayır" oyu veren çocukların olması Genel Kurul Salonu'nda gülüşmelere neden oldu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, esprili şekilde önergenin oy birliğiyle değil oy çokluğuyla kabul edildiğini söyledi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis Genel Kurulu başkanlık koltuğunu 6. sınıf öğrencisi Aysima Arslan'a devretti. Başkanlık Divanı'ndaki katip üye koltuklarına 4. sınıf öğrencileri Defne Dadakoğlu ile Mehmet Ömür Bakan oturdu.

- "Aziz milletimizin nice gençleri ülkemizin uzay macerasını sürdürecek"

Aysima Arslan, konuşmasında, bu anlamlı günün, tüm millet ve insanlık için iyiliklere, esenliklere ve güzelliklere vesile olması temennisinde bulundu.

Bugünün, TBMM'nin açılışıyla birlikte egemenliğin millete verildiği mutlu bir gün olduğunu dile getiren Arslan, "O günlerde Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki milletimizin nice zorluklarla nasıl da kahramanca mücadele ettiğini ve hangi güç durumlara göğüs gererek bize bu aziz vatanı ve milli irademizin sembolü TBMM'yi emanet ettiklerini çok iyi biliyoruz. Bugün milli egemenliğin bayramıdır, kutlu olsun." diye konuştu.

Arslan, bugünün, bağımsızlığın, hürriyetin ve çocukların bayramı olduğunu belirterek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Aysima Arslan, milli egemenlik bilinciyle dopdolu oldukları bugünü, çocuklara bayram olarak hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan şükranlarını, Türkiye'ye olan sevgileri, çalışkanlıkları ve yüksek hedeflere odaklanışlarıyla göstereceklerini söyledi. Arslan, "Türk çocukları olarak tüm dünya çocukları için de barış ve esenlikler diliyoruz. Dün ve bugün vatan için canını feda etmiş, başta Cumhuriyetimizin kurucusu olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi şükranla ve saygıyla anıyoruz. Onlar, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar, onun aziz Meclisi'nin gök kubbemiz altında açılışına şahit olanlardır. Bugün, onların mirasına layık olmak ve gelecek nesillere daha güzel bir Türkiye bırakmak için çalışmak, her Türk evladının görevidir." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'in yüzüncü yılında insanlı ilk uzay yolculuğunun gerçekleştirildiğini de anımsatan Arslan, bu adımın, geleceğin teminatı olan çocukların hayallerini, uzayın sonsuz derinliklerine kadar taşıyabilecek bir fırsat sunduğunu belirtti. Bu fırsatı sunanlara, ülke çocukları adına minnettar olduğunu söyleyen Arslan, "Bu girişimin ilk olduğunun farkında olduğum kadar, son olmadığına olan inancım da tamdır. Aziz milletimizin nice gençleri devletimizin açtığı bu ufukta ülkemizin uzay macerasını sürdürecektir. Türkiye'nin geleceği için umut dolu adımlarla ilerlemeye devam edelim." sözlerini sarf etti.

Arslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tüm millete ve insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Çocuk özel oturumunda, Ekrem Çınarel, Öyküsu Yılmaz, Bengisu Yıldız ve Osman Eymen Karaoğulları kürsüden konuştular.

Aysima Arslan, daha sonra TBMM çocuk özel oturumu bildirisini okutarak, oylamaya sundu. Bildirinin kabul edildiğini söyleyen Arslan, bildiri metninin, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sunulacağını ve Meclisin resmi internet sitesinde yer alacağını vurguladı. Arslan daha sonra çocuk özel oturumunu kapattı.

Özel oturumu, TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile bazı milletvekilleri de izledi.