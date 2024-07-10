10 temmuz 2024 tarihli atama kararı yayımlandı
10 temmuz 2024 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;
- Diyarbakır Valiliğine, Vali-Mülkiye Başmüfettişi Murat ZORLUOGLU,
- Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine, Malatya Valisi Ersin YAZICI,
- Malatya Valiliğine Seddar YAVUZ,
- Kocaeli Valiliğine İlhami AKTAŞ,
- Çanakkale Valiliğine Ömer TORAMAN,
- Elazığ Valiliğine Numan HATİPOGLU, atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ticaret Bakanlığı;
- Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Kadri KARAKUŞ,
- Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman OCAK,
- Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ceylan ER,
görevden alınmış,
- Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Hüseyin TOPÇUOĞLU,
- Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Metin GÜRBÜZ,
- ipekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Ayhan COŞKUNER, atanmıştır.
9 Temmuz 2024
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI