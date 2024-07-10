Türkiye'de satılan otomobillerin yaklaşık yüzde 70'i ithal

Cezaevine girip husumetlilerini vurmuşlardı: 5 tutuklama
Cezaevine girip husumetlilerini vurmuşlardı: 5 tutuklama
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!
Sponsorlu İçerik
TMO ürünleri PttAVM üzerinden yurt dışına da satılacak
TMO ürünleri PttAVM üzerinden yurt dışına da satılacak
Dolar 33 TL'nin üstünü test etti
Dolar 33 TL'nin üstünü test etti
Araç muayenesinde kesilen kredi kartı komisyonu için iade kararı
Araç muayenesinde kesilen kredi kartı komisyonu için iade kararı
Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı
Mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı
Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasını düzenleyen yönetmelik yayımlandı
Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasını düzenleyen yönetmelik yayımlandı
Online eğitimle alınan diplomaya denklik yok
Online eğitimle alınan diplomaya denklik yok
LGS'de şampiyon azaldı: Gözde liselere giriş kolaylaşacak
LGS'de şampiyon azaldı: Gözde liselere giriş kolaylaşacak
En düşük emekli maaşına zam iki haftaya yasalaşacak
En düşük emekli maaşına zam iki haftaya yasalaşacak
3 çocuğa asgari ücret kadar destek verilsin
3 çocuğa asgari ücret kadar destek verilsin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye geldi
Ehliyet sınavlarına yeni düzenleme
Ehliyet sınavlarına yeni düzenleme
44 kişiye mezar olan sitenin müteahhidi: Mağduriyetim had safhaya geldi
44 kişiye mezar olan sitenin müteahhidi: Mağduriyetim had safhaya geldi
MEB, LGS adaylarına 'tercih danışmanlığı' hizmeti veriyor
MEB, LGS adaylarına 'tercih danışmanlığı' hizmeti veriyor
Meteoroloji'den 15 il için sağanak yağış alarmı!
Meteoroloji'den 15 il için sağanak yağış alarmı!
Hazine, iki ihalede 55,7 milyar lira borçlandı
Hazine, iki ihalede 55,7 milyar lira borçlandı
Adli emanette kaybolan 6 kilo kokain davasında 2 memura tahliye
Adli emanette kaybolan 6 kilo kokain davasında 2 memura tahliye
MEB'in 'Denklik Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlandı
MEB'in 'Denklik Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakan Tekin'den YLSY açıklaması! 'Hepimizin bu ülkeye borcu var '
Bakan Tekin'den YLSY açıklaması! 'Hepimizin bu ülkeye borcu var '
Bakan Tunç: İKM'lerin özlük hakları gündemimizde
Bakan Tunç: İKM'lerin özlük hakları gündemimizde
Üç konfederasyondan 10 talep
Üç konfederasyondan 10 talep
'Her yıl yaklaşık 59 bin kişi kuduz nedeniyle hayatını kaybediyor'
'Her yıl yaklaşık 59 bin kişi kuduz nedeniyle hayatını kaybediyor'
Cezaevine girip husumetlilerini vurdular... Soruşturma başlatıldı
Cezaevine girip husumetlilerini vurdular... Soruşturma başlatıldı
Türksat 6A, Türkçe komutlarla uzayda yol alıyor
Türksat 6A, Türkçe komutlarla uzayda yol alıyor
Sendikalardan ortak açıklama: Bizim üzerimizden ekonomi düzelmez
Sendikalardan ortak açıklama: Bizim üzerimizden ekonomi düzelmez
LGS tercihi yapacaklara uzmanlardan uyarı
LGS tercihi yapacaklara uzmanlardan uyarı
Çin otomobil markaları Türkiye'de yatırım atağına kalktı
Çin otomobil markaları Türkiye'de yatırım atağına kalktı
Türkiye 85 milyon nüfusuyla dünyada 18. sırada
Türkiye 85 milyon nüfusuyla dünyada 18. sırada
AYM 'taze kaşar' ifadesinden verilen hakaret cezasını kaldırdı
AYM 'taze kaşar' ifadesinden verilen hakaret cezasını kaldırdı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Türkiye'de satılan otomobillerin yaklaşık yüzde 70'i ithal

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında bu yılın ilk altı aylık döneminde ithal araçların satışlardan aldığı pay yüzde 69,27, Türkiye'de üretilen araçların payı da yüzde 30,72 oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2024 11:09, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2024 11:38
Yazdır
Türkiye'de satılan otomobillerin yaklaşık yüzde 70'i ithal

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, yılın ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 577 bin 981 adet oldu.

Otomobil satışları, söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artarak 462 bin 955'e çıkarken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 8,7 azalarak 115 bin 26'ya geriledi.

- Yerli-ithal satış rakamları

Yılın ocak-haziran döneminde 577 bin 981 adetlik pazarda yerli üretim araç satışı 177 bin 591 oldu. İthal araç satışı ise 400 bin 390 olarak belirlendi.

Söz konusu dönemde, yerli üretim araçların satışlardan aldığı pay 30,72, ithal araçların payı ise yüzde 69,27 oldu.

- Son 5 yılda yerli-ithal dağılımı

Son 5 yılın 6 aylık dönem verilerine bakıldığında ithal araçların satışlardan aldığı pay, Türkiye'de üretilen araçların pazardan aldığı paydan yüksek gerçekleşti.

ODMD verilerine göre, geçen yılın ocak-haziran döneminde yerli üretim araçların toplam satıştaki payı yüzde 38,13, ithal araçların payı da 61,86 seviyesinde ölçüldü.

Satışlarda 2022'nin aynı döneminde yerli oranı yüzde 43,44, ithal oranı 56,55 olarak kayıtlara geçti.

2021'in ocak-haziran döneminde yerli üretim araçların toplam satışlardaki payı yüzde 42,84, ithalin payı ise yüzde 57,15 olmuştu. 2020'nin aynı döneminde yerli üretimin payı yüzde 43,20, ithalin payı ise yüzde 56,79 olarak kayıtlara geçmişti.

- Yerli satışlarda Fiat birinci

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında ocak-haziran döneminde gerçekleştirdiği 71 bin 21 adetlik satışın 62 bin 130'u Türkiye'de ürettiği araçlardan oluşan Fiat, adet bazında yerli satış sıralamasında başı çekti.

Fiat'ı, 65 bin 42 toplam satışın 46 bin 292'si yerli üretim olan Renault, 28 bin 330 toplam satışın 19 bin 580'si yerli üretim olan Toyota takip etti.

Hyundai, 29 bin 771'lik toplam satış içerisinde 18 bin 968 yerli satışla dördüncü, Ford da 44 bin 962 toplam satış içerisinde 16 bin 878 adetlik satışla beşinci oldu.

Togg'un toplam satış rakamı ise 13 bin 21 olarak kayıtlara geçti.

- İthal satışlarda Volkswagen ilk sırada

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, Türkiye otomotiv pazarında altı ayda gerçekleştirdiği 41 bin 907 adetle ithal satış listesinin ilk sırasında yer aldı.

Volkswagen'in ardından 34 bin 501 satışla Chery, 32 bin 373 satışla Peugeot, 29 bin 931 satışla Citroen ve 28 bin 84 satışla Ford sıralandı.

Son 5 yılın ilk yarı verilerinde yerli-ithal dağılımı şöyle gerçekleşti:

2020

Yerli: 43,20

İthal: 56,79

2021

Yerli: 42,84

İthal: 57,15

2022:

Yerli: 43,44

İthal: 56,55

2023:

Yerli: 38,13

İthal: 61,86

2024:

Yerli: 30,72

İthal: 69,27

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber