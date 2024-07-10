Arda Güler'e, Real Madrid'den yeni forma numarası

Real Madrid'in forma numarası değişen futbolcu ve yeni numaraları şöyle:

Geçtiğimiz sezon takıma katılan ve 24 numaralı formayı giyen milli futbolcu Arda Güler, yeni sezonda 15 numaralı formayla mücadele edecek.

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