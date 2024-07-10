Kırklareli'nde geri dönüşüm tesisinde yangın

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yenibedir köyü yakınlarındaki geri dönüşüm tesisinin atık yağ deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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