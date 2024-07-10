Kırklareli'nde geri dönüşüm tesisinde yangın
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2024 22:12, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2024 22:15
Yenibedir köyü yakınlarındaki geri dönüşüm tesisinin atık yağ deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Tesiste çalışan işçiler tahliye edildi, çevrede güvenlik önlemi alındı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle tesiste hasar oluştu.