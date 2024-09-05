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A Milli Futbol Takımı 632. maçına çıkacak

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında yarın deplasmanda Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 632'nci müsabakaya çıkacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Eylül 2024 11:51, Son Güncelleme : 05 Eylül 2024 11:52
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A Milli Futbol Takımı 632. maçına çıkacak

Türkiye, 101 yıllık tarihinde 346'sı resmi, 285'i özel toplam 631 maç oynayıp, biri hükmen 245 galibiyet, 148 beraberlik ve 238 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlılar, 270'i deplasmanda, 272'si Türkiye'de, 89'u ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 861 gol attı, kalesinde 905 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden milli takım, 631 karşılaşmanın 547'sini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

Milliler, 631 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Vincenzo Montella yönetiminde 14'üncü maç

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 14'üncü sınavını Galler karşısında verecek.

Montella'nın kulübede yer aldığı ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, sonrasında oynadığı 5 maçta ise galibiyet elde edemedi. Ay-yıldızlı ekip EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı yenerek galibiyet özlemine son verdi.

İtalyan teknik adam yönetiminde 8'i resmi, 5'i özel 13 maça çıkan milliler 6 galibiyet elde etti, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Rakip filelere 19 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 20 gol gördü.

Ay-yıldızlı ekip, Montella yönetimindeki ilk maçına deplasmanda Hırvatistan karşısında çıktı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı 2'nci maçta ise Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti. Türkiye, Vincenzo Montella idaresinde oynadığı 3'üncü karşılaşmada deplasmanda Almanya'yı 3-2 ile geçti.

Montella yönetiminde 4'üncü maçını deplasmanda Galler ile oynayan ay-yıldızlı ekip, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam yönetimindeki ilk yenilgisini Macaristan deplasmanında 1-0'lık sonuçla aldı. Ay-yıldızlı ekip, ardından Avusturya'ya 6-1 mağlup olarak en ağır yenilgilerinden birini yaşadı. Haziran ayında oynadığı hazırlık maçlarında İtalya ile golsüz berabere kalan Türkiye, Polonya'ya ise son dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu.

Milli takım, EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-1 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip gruptaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 kaybetti. Gruptaki üçüncü karşılaşmasında Çekya'yı 2-1 yenen Türkiye, adını son 16 turuna yazdırdı. Milli takım, son 16 turunda da Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale kaldı. Milliler, çeyrek finalde ise Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

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