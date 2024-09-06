İstanbul'da metrobüs yangını
İstanbul'da Halıcıoğlu durağında bir metrobüste yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Eylül 2024 09:35, Son Güncelleme : 06 Eylül 2024 09:55
Halıcıoğlu mevkiinde, Mecidiyeköy yönüne ilerleyen metrobüsün motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında oluşan yoğun duman, çevreye yayıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın nedeniyle metrobüs yolunda seferler aksadı. Yangının söndürülmesinin ardından seferler tek şeritten sağlanmaya başladı.
D-100 kara yolunun Halıcıoğlu Okmeydanı mevkisinde de trafik yoğunluğu oluştu.
İtfaiye ekiplerinin metrobüste soğutma çalışması sürüyor.