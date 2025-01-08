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Mahkeme Kararıyla Dönen Memurun İzin Durumu Nedir?

Mülga DPB görüşü çerçevesinde; mahkeme kararıyla dönen memurun memuriyete döndüğü yıl ve bir önceki yıl izin hakkı bulunmaktadır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 08 Ocak 2025 10:10, Son Güncelleme : 07 Ocak 2025 10:31
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Mahkeme Kararıyla Dönen Memurun İzin Durumu Nedir?

Bu sorunun cevabını doğrudan mülga Devlet Personel Başkanlığı'nın bir görüş yazısı ile (Tarih: 01.12.2000, Kaynak: 21 Sayılı Bülten, Sayfa: 8) cevaplandıralım.

Devlet memurluğundan ve meslekten çıkartma cezası verildiğini, ancak İstanbul 5. İdare Mahkemesinin Kararı ile bu işlemin iptal edildiğini ve ilgilinin uğradığı maddi kayıplarının yasal faizi ile birlikte kendisine ödenmesine karar verildiğini ve bu karara istinaden söz konusu şahsın atamasının yapıldığını ve görevine başladığını belirterek, ilgilinin dilekçesi ile toplam izin süresinin hesaplanmasını talep ettiği ve buna göre çalışmadığı yıllara yıllık izinlerinin verilip verilemeyeceği hususundaki tereddüde ilişkin Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Yıllık İzin" başlıklı 102'nci maddesinde; Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir hükmü, "Yıllık İzinlerin Kullanılışı" başlıklı 103'üncü maddesinin birinci fıkrasında ise yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, yargı organlarınca verilen kararların uygulanması zorunlu olup, ilgililer hakkında tesis edilen göreve son verme, görevden çekilmiş sayılma ya da benzeri işlemlerin yargı organlarınca iptali üzerine, idari işlemlerin, esasen hiç vaki olmamış, dolayısıyla hukuken varlık kazanamamış sayıldıkları, bu hususun da iptal edilen işlemin yürürlüğe konulduğu tarihten itibaren geçerli olduğu bilinmektedir.

Bu itibarla, ilgi yazınızda göreve iade edildiği belirtilen personelin yıllık izinlerinin, 657 sayılı Kanunun 102 ve 103'üncü maddeleri hükümleri çerçevesinde kullandırılması gerekmekte olup, mezkür 103'üncü maddede cari yıl ile bir önceki yıl hariç önceki yıllara ait kullanılmamış izin haklarının düşeceği belirtildiğinden ilgiliye cari yıl ile birlikte X yılına ait izin hakkının kullandırılması gerektiği mütalaa edilmektedir.

Mülga Devlet Personel Başkanlığı'nın görüşü ve görüşü içinde yer verdiği mevzuat birlikte değerlendirildiğinde, mahkeme kararı ile görevine dönen memurun göreve döndüğü yıl ve bir önceki yıl izni dışında başkaca izin kullanamayacağı açıktır.


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