Özel: Terörsüz Türkiye'nin baş savunucusuyuz

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünü andı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun kilometre taşlarından olan ve dünya tarihinin akışını değiştiren Çanakkale Destanı'nın zaferle sonuçlanmasının 110. yılını andıklarını dile getiren Özel, Çanakkale Deniz Zaferi'nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarih sahnesine büyük bir askeri deha olarak çıktığına işaret etti.

Çanakkale'nin, Türkü'yle Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle bu topraklarda yaşayan herkesin dedelerinin göğüs göğüse çarpıştığı ve bu ülke, emperyalistlerin işgaline uğramasın diye can vererek kefensiz olarak toprak altında koyun koyuna yattıkları bir büyük ayağa kalkış ve direniş olduğunu ifade eden Özel, "Karşıdaki ne kadar güçlü, elindeki silahlar ne kadar üstün olursa olsun vatan sevgisinin, ülke sevgisinin ve cesaretin hiçbir silah karşısında aciz içinde olmayacağının dünyaya gösterildiği, tüm CHP'lilere ve Türkiye Cumhuriyeti'ni seven herkese de 110 yıl öncesinden vasiyet edildiği bir zaferdi. Günümüz kutlu olsun." diye konuştu.

- "Maalesef dün akşam ateşkesi bozdular"

Özgür Özel, bu akşam iftarda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geleceklerini belirterek, "Onlar, CHP'nin, ülkenin gündemi ne olursa olsun sürekli gözettiği, temas halinde olduğu, görüşlerini sorduğu, onlara rağmen bir şeyin yapılmayacağının teminatı olduğu çok değer verdiğimiz büyüklerimiz, kardeşlerimiz ve evlatlarımız." ifadesini kullandı.

Şehit yakını ve gazi derneklerinden görüş alarak 18 kanunda değişiklik yapılmasını öngören bir yasa teklifini 8 ay önce Meclis'e sunduklarını anlatan Özel, bu konuda Milli Savunma Bakanlığınca yapılan çalışmayı da dikkatle takip ettiklerini vurguladı.

Özel, Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangın ve Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madenindeki heyelan hakkındaki soruşturmayı yakından takip edeceklerini söyledi.

Ramazana rağmen İslam coğrafyasında gözyaşının dinmediğine dikkati çeken Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 1,5 yılda 20 bini çocuk 50 bin kişi hayatını kaybetti. 19 Ocak'ta bir ateşkes başladı. Memnuniyetimizi ifade ettik, umutlandık. O ateşkesten sonra Trump'ın, Filistin'e emirleri başladı ve ondan cesaret alan Netanyahu'nun 'Şunu yapmazsanız ateşkesi bozarım; bunu yapmazsanız bozarım.' Maalesef dün akşam ateşkesi bozdular. Ben bu konuşmaya hazırlanırken 300 kişiydi. Buraya gelirken katliamda ölenlerin sayısı 404'e ulaştı. Çok sayıda çocuk ve kadın hayatını kaybetti. Rakam 500'e doğru ilerliyor, her yarım saatte 20-30 artıyor."

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına tepki gösteren Özel, Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutumunu eleştirdi.

- "22 bin 400 lira yaparsan biz desteği veriyoruz"

Özgür Özel, yaklaşan Ramazan Bayramı'nın "emeklilerin boğazında düğüm" olduğunu savunarak, "14 bin lira emekli maaşıyla kira ödemek, ısınmak, boğazdan geçirmek, kendini doyurmak, bir de gelecek bayramı karşılamak, çok büyük bir zorlukla karşı karşıyalar." sözlerini sarf etti.

Emekli bayram ikramiyesinin en az asgari ücret düzeyinde olması gerektiğini söyleyen Özel, "3 bin lira en az bir asgari ücret, 22 bin lira olsun. Hiç olmazsa bu bayramda emeklilerin boynu bükük kalmasın. 3 bin lirayı, bir asgari ücret yapıyorlarsa gece gündüz çalışın, destek verin, geçirin. 3 bin lirayı 4 bin lira yapacaklarsa nasıl biliyorlarsa öyle yapsınlar. Sakın ha sakın. Şuraya yetişecek, buraya yetişecek. Bayram sabahına kadar çalışsınlar çıkarsınlar. 4 bin lirada biz yokuz. 22 bin 400 lira yaparsan biz desteği veriyoruz." şeklinde konuştu.

Emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifine işaret eden Özel, ilk kez verildiği 2018'de bin lira olan emekli bayram ikramiyesiyle 25 kilo bayram şekeri alınabilirken, bugün 4 bin lirayla 6 kilo bayram şekeri alınabildiğini belirtti. Özel, "19 kilo bayram şekeri kayıp. Böyle bir bayram geliyor ve 4 bin lirayı müjde gibi sunuyorlar. 4 bin lira müjde değildir, emekliliğe hakarettir, kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

"Misafir ağırlama maliyeti arttığı için aile, eş, dost ile yapılan ev buluşmalarının azaldığını düşünüyor musunuz?" sorusu üzerinden yapılan bir anketin sonuçlarını da paylaşan Özel, anket sonucuna göre, "çok azaldı" diyenlerin oranı yüzde 60, "azaldı" diyenlerin oranı yüzde 24 iken, "azalmadı" diyenlerin oranının yüzde 14 olduğunu aktardı.

- "Kimseyi dışlamadan bu Meclis'i zemin kabul ediyoruz"

CHP Genel Başkanı Özel, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin, "Bütün gelişmeleri dikkatle, titizlikle, ihtiyatla bizden ümidi olanların ümidini kırmadan ama oyuna da gelmeden, gelmeyeceğimizi de bütün muhataplarımıza söyleyerek dikkatlice yürütüyoruz. Partimizde tarihsel bir tutarlılık, grubumuzda, üyelerimizde tam bir söylem birlikteliği, doğru bir duruş var, o duruşu asla terk etmiyoruz." diye konuştu.

"Kürt sorununun varlığını kabul ediyoruz." diyen Özel, bu sorunun ancak demokratikleşerek aşılacağını söyledi. Özel, "Bunun için Türklerin de Kürtlerin de Laz'ın da Çerkez'in de büyük bir demokrasi paketiyle bu sorunu aşmak için işbirliği, el birliği, gönül birliği yapması gerektiğini düşünüyoruz. Kimseyi dışlamadan bu Meclis'i zemin kabul ediyoruz ve bunun üzerinden ilerliyoruz." dedi.

Özel, DEM Parti heyetinin, dün Meclis'te gerçekleştirdiği ziyaretlere de değindi.

"Terörsüz Türkiye hedefine" yönelik tutumları hakkında kendilerine sorular sorulduğunu anımsatan Özel, şunları kaydetti:

"Biz terörsüz bir Türkiye'den, terörün durmasından yanayız. Terörsüz Türkiye'nin baş savunucusuyuz. Ama biz terörün her türlüsüne, şiddetin her türlüsüne karşıyız. Bu soruyu soranlar, biz mafya terörüne de karşıyız. Terör sorununu çözmek için alabildiğine demokrasi, demokratikleşme paketimizi hazırlıyoruz. Masa kurulduğunda, Meclis çalıştığında oradayız. Peki var mısınız? Türkiye'deki devlet dışı her türlü illegal oluşumun kökünü kazımak için mafyaların kökünü kazımaya var mısın? Bana onun cevabını ver."

Özgür Özel, "Terörsüz Türkiye istiyorum. Demokratik Türkiye; barış, güven içinde Türkiye istiyorum. Terörün de kökü kazınsın, mafyanın da kökü kazınsın istiyorum." ifadelerini kullandı.