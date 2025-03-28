İBB Başkanı İmamoğlu'nun Avukatı Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, gözaltına alındı. Bu gelişme, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı ve soruşturmanın detayları merakla bekleniyor.

Mehmet Pehlivan Hakkındaki Suçlamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Mehmet Pehlivan hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu ve "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" çerçevesinde gözaltı kararı verildi. Bu suçlamalar, sürecin ciddiyetini artırırken, Pehlivan'ın hukuki durumu da yakından takip ediliyor.

Gözaltı Süreci ve Sağlık Kontrolü

Emniyet ekipleri, Pehlivan'ı evinde gözaltına alarak süreci başlattı. Gözaltı işleminin ardından, sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen Pehlivan, burada yapılan kontrollerin ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi. Bu süreç, yasal prosedürlerin titizlikle uygulandığını gösteriyor.Bu önemli gelişme, hem hukuk dünyasında hem de kamuoyunda dikkatle izlenmeye devam ediyor. Soruşturmanın gidişatı ve sonuçları, ilerleyen günlerde daha da netlik kazanacaktır.