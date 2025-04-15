Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı haksız ithamlarla suçladığı konuşması nedeniyle 75 bin TL tazminat ödeyecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 75 bin TL tazminat ödeyeceğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydın şu ifadeleri kullandı:
"26.04.2022 tarihinde Çağlayan Adliyesinin önünde yaptığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı yargı bağımsızlığını yok etmek vb. haksız ithamlarla suçladığı konuşması nedeniyle; CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından 75 bin TL manevi tazminata kesin olarak hükmedilmiştir."
26.04.2022 tarihinde Çağlayan Adliyesinin önünde yaptığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı yargı bağımsızlığını yok etmek vb. haksız ithamlarla suçladığı konuşması nedeniyle;Hüseyin Aydın (@hsynaydn) April 15, 2025
CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine,
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından 75 bin TL.