Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen mağara kullanılamaz hale getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen bir mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Nisan 2025 12:39, Son Güncelleme : 15 Nisan 2025 12:40
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerce kullanıldığı belirlenen bir mağaranın tespit edildiğini ve kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Irak'ın kuzeyi; durmadan, yorulmadan mücadeleye devam eden Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait bir mağara tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi."