e-YDS 2025/6 Başvuruları Başladı

e-YDS 2025/6 İngilizce sınavı, 3 Mayıs 2025 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav Uygulama Binalarında gerçekleştirilecektir. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Sınava başvurular, 15-22 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılacak olup, adaylar başvurularını 15 Nisan 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirebilirler.

Sınav Kontenjanları ve Ücret Ödemesi

Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav Uygulama Binalarının kapasitesiyle sınırlı olduğundan bu sınav için kontenjan; Ankara'da 4376, İstanbul'da 455, İzmir'de 120 ve Adana'da 316 olarak belirlenmiştir. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dahil edilecektir. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süreci sonlandırılacaktır.

Deneme e-Sınav ve Kılavuzlar

e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak arayüzleri sınav öncesinde tanıması amacıyla bir deneme e-Sınavı hazırlanmıştır. Sınava katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir. Adaylar, deneme e-Sınav uygulaması ve 2025 e-YDS Kılavuzu'na aşağıdaki bağlantılardan erişebilirler:

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI