SPK'dan 3 Kişiye Geçici İşlem Yasağı Kararı

SPK bültenine göre, Kurul, Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine (ENSRI) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPK) 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 3 isme yasak getirdi.

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