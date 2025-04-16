İddia: Adalet Bakanlığı'ndan 55 Bin Hükümlüye Tahliye İmkanı

İddiaya göre, Adalet Bakanlığı'nın çalışmayı çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunduktan sonra Meclis gündemine getireceği öne sürüldü. TBMM tatile girmeden paketin yasalaşması bekleniyor. Adalet Bakanlığı'nın Ceza Yargı paketine ilişkin çalışmasını tamamlaması ile 55 bin hükümlüye tahliye yolunun açılacağı öne sürüldü. Now Haber'den Alican Uludağ'ın haberine göre Adalet Bakanlığı, Ceza Yargı paketine ilişkin çalışmasını tamamladı. Bakanlık tarafından hazırlanan taslak ile 55 bin hükümlünün tahliye edilmesinin yolu açıldı.

Adalet Bakanlığı'nın Çalışması ve Detaylar

Uludağ, sosyal medya hesabından haberin detayına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Adalet Bakanlığı, ceza yargı paketi/infaz indirim paketine ilişkin çalışmasını tamamladı.

Hazırlanan taslakta, 55 bin hükümlünün tahliye edilmesinin yolu açıldı.

31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyen ve halen cezaevinde hükümlü olanlar 3 yıl erken denetimli serbestlik kapsamına alınacak.

Yine mükerrer suçlardan dolayı cezasının 4/4'ünü çekenlerin de tahliye edilmesinin önü açılıyor.

Bakanlığın çalışmayı, Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacağı ve onayının ardından TBMM'ye milletvekillerinin imzasına sunacağı öğrenildi.

Hasta Tutuklularla İlgili Düzenlemeler

Diğer yandan çalışmada, hasta tutuklularla ilgili düzenlemenin de yer alacağı ancak bundan terör hükümlülerinin yararlanmayacağı belirtildi. Cuma günü DEM Heyeti ile görüşme yapacak Adalet Bakanı, taleplerin ardından terör hükümlüsü hasta tutuklular sorununu gündeme alması ve sorunu Adli Tıp yoluyla çözmesi bekleniyor.

Cezaevlerindeki Durum ve Beklentiler

300 bin kapasitesi bulunan cezaevlerinde şu an yaklaşık 403 bin tutuklu ve hükümlü var. Yani 103 bin tutuklu ve hükümlü, kapasiteyi aşıyor. TBMM'nin tatile girmesi öncesi paketin yasalaşması bekleniyor.

Bakan Tunç'un Açıklamaları

Bakan Tunç, "af değil" demişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son olarak şubat sonunda konuyla ilgili yaptığı açıklamada yeni düzenlemenin eşitlik ilkesi açısından yapıldığını söylemiş ve bunun bir af olmadığını savunmuştu.Tunç, "Kovid yasasından faydalanamayan bazı mahkümlar cezaevinde kalmaya devam etti. Ancak suç tarihleri nedeniyle bazı hükümlüler bu düzenlemeden yararlanamazken, daha sonra suç işleyenler yararlanabildi. Bu konuda mağduriyet iddiaları var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine bağlı olarak, eşitlik ilkesi çerçevesinde bir düzenleme yapılabilir ama bu kesinlikle bir af değil" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Now Haber