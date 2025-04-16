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Vedat Işıkhan: Stratejik Alanlarda İşgücü Yetiştiriyoruz

Bakan Işıkhan, sosyal medya paylaşımında İŞKUR'un sağladığı staj desteğiyle stratejik alanlarda işgücü yetiştirdiklerini vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2025 12:41, Son Güncelleme : 16 Nisan 2025 15:57
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Vedat Işıkhan: Stratejik Alanlarda İşgücü Yetiştiriyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla son 3 yılda 445 bin 572 kişiye 63,5 milyar lira staj desteği sağladıklarını bildirdi. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ihtiyaç duyulan stratejik öneme sahip alanlarda nitelikli işgücünü yetiştirdiklerini belirtti. Işıkhan, şunları kaydetti:

İhtiyaç Duyulan Stratejik Alanlarda Nitelikli İşgücü Yetiştiriyoruz

"İhtiyaç duyulan stratejik öneme sahip alanlarda nitelikli işgücümüzü yetiştiriyoruz. İŞKUR aracılığıyla son 3 yılda 445 bin 572 kişiye 63,5 milyar TL Staj Desteği sağladık. Toplamda 95 bin 341 kişinin kalfalık belgesi, 170 bin 726 kişinin ustalık belgesi almasını sağladık."

Yenilikçi Adımlar Atmaya Devam Edeceğiz

Bakan Işıkhan: 3 yılda 445 bin kişiye staj desteği sağladık. Küresel düzeyde artan rekabet ortamında öne çıkabilmek için çalışma hayatımızı daha da güçlendirmeye ve yenilikçi adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu amaçlarla hazırladığımız Ulusal İstihdam Stratejimizi ve Orta Vadeli Program hedeflerimizi gerçekleştireceğiz.

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