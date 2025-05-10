Sakarya'da 9 Jeotermal Kaynak Sahası İçin İhale Açıldı

Öğretmenden Otizmli Öğrencilere Şiddet! Gözaltına Alındı
Öğretmenden Otizmli Öğrencilere Şiddet! Gözaltına Alındı
MEB'den Türk Eğitim Sistemi Kitabı: Temel Unsurlar ve Reformlar
MEB'den Türk Eğitim Sistemi Kitabı: Temel Unsurlar ve Reformlar
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye, Filistin Davasını Savunacak
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye, Filistin Davasını Savunacak
Tüm taksilere takılacak: Taksilerde yeni dönem başlıyor!
Tüm taksilere takılacak: Taksilerde yeni dönem başlıyor!
Kırmızı ve Yeşil Bültenle Aranan 2 Şahıs Yakalandı
Kırmızı ve Yeşil Bültenle Aranan 2 Şahıs Yakalandı
10 Mayıs Hava Durumu: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı
10 Mayıs Hava Durumu: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı
Konya Selçuklu'da 3.6 Büyüklüğünde Deprem Korkuttu
Konya Selçuklu'da 3.6 Büyüklüğünde Deprem Korkuttu
Türkiye, KFOR Komutanlığı Görevini İkinci Kez Üstlenecek
Türkiye, KFOR Komutanlığı Görevini İkinci Kez Üstlenecek
Kredi Kartı Komisyonu Tartışması Mahkemelik Oldu
Kredi Kartı Komisyonu Tartışması Mahkemelik Oldu
Denizli'de 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Polise Çarptı
Denizli'de 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Polise Çarptı
47 ildeki FETÖ operasyonunda 77 zanlı tutuklandı
47 ildeki FETÖ operasyonunda 77 zanlı tutuklandı
Fidan'dan 'suikast' açıklaması: Arsenik ve cıva ile zehirlendim
Fidan'dan 'suikast' açıklaması: Arsenik ve cıva ile zehirlendim
Asılsız ihbarda cezalar katlandı: Yeni üst limit 15 bin TL
Asılsız ihbarda cezalar katlandı: Yeni üst limit 15 bin TL
ABD'de Tutuklu Rümeysa Öztürk İçin Tahliye Kararı
ABD'de Tutuklu Rümeysa Öztürk İçin Tahliye Kararı
Önce Kınalıada, Şimdi Bursa! Müsilaj Kabusu Yeniden Başladı
Önce Kınalıada, Şimdi Bursa! Müsilaj Kabusu Yeniden Başladı
Ramazan Tebriği Kriz Yaratmıştı! Eski CEO Köksal Beraat Etti
Ramazan Tebriği Kriz Yaratmıştı! Eski CEO Köksal Beraat Etti
Bakan Tunç: Dünyanın en şeffaf yargı teşkilatı Türkiye'de
Bakan Tunç: Dünyanın en şeffaf yargı teşkilatı Türkiye'de
Okulda İşlenen Cinayetin Nedeni Ortaya Çıktı
Okulda İşlenen Cinayetin Nedeni Ortaya Çıktı
DEM Parti'den Açıklama: Terör Örgütü PKK Kongreyi Topladı
DEM Parti'den Açıklama: Terör Örgütü PKK Kongreyi Topladı
Zanlı Yakalandı: Abdurrahman Öğretmeni İntikam İçin Öldürmüş
Zanlı Yakalandı: Abdurrahman Öğretmeni İntikam İçin Öldürmüş
Bakan Yumaklı: 2024 son 145 yılın en sıcak yılı oldu
Bakan Yumaklı: 2024 son 145 yılın en sıcak yılı oldu
Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması: Son 11 aydır düşüyor
Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması: Son 11 aydır düşüyor
Bolat: Ekonomi programının olumlu sonuçları devam ediyor
Bolat: Ekonomi programının olumlu sonuçları devam ediyor
Kira Kontratlarında e-Devlet Dönemi Başladı: Emlakçılara Yetki
Kira Kontratlarında e-Devlet Dönemi Başladı: Emlakçılara Yetki
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan AP Türkiye Raporu'na Tepki
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan AP Türkiye Raporu'na Tepki
Elektrik ve Doğalgaz Faturalarına Devlet Desteği Artıyor
Elektrik ve Doğalgaz Faturalarına Devlet Desteği Artıyor
Gıda Satışında Karekod Zorunluluğu Getirildi
Gıda Satışında Karekod Zorunluluğu Getirildi
Eskişehir merkezli FETÖ operasyonu: 23 gözaltı
Eskişehir merkezli FETÖ operasyonu: 23 gözaltı
'Bağış yapan, Hukuk Üstünlüğü Endeksinde üstte çıkıyor'
'Bağış yapan, Hukuk Üstünlüğü Endeksinde üstte çıkıyor'
Liselerde Zorunlu Eğitim Süresi Kısalıyor mu? Tartışılan Modeller
Liselerde Zorunlu Eğitim Süresi Kısalıyor mu? Tartışılan Modeller
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Sakarya'da 9 Jeotermal Kaynak Sahası İçin İhale Açıldı

Sakarya'da Pamukova, Sapanca, Akyazı, Adapazarı ve Erenler'de 9 jeotermal kaynak arama sahası için ihale düzenlenecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2025 09:13, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2025 09:14
Yazdır
Sakarya'da 9 Jeotermal Kaynak Sahası İçin İhale Açıldı

Sakarya'da 9 Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İçin İhale DuyurusuSakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Pamukova, Sapanca, Akyazı, Adapazarı ve Erenler ilçeleri sınırlarında bulunan 9 farklı alan için jeotermal kaynak arama ruhsatı verilmek üzere açık teklif usulüyle ihale gerçekleştirilecek. Bu ihaleler, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunarken, bölgedeki jeotermal potansiyelin değerlendirilmesine katkı sağlayacak.

İhale Detayları

  • Muhammen bedeller: 801.340,24 TL ile 2.599.944,58 TL arasında değişmektedir.
  • Geçici teminat bedelleri: 24.040,21 TL ile 77.998,34 TL arasında belirlenmiştir.
  • İhale tarihi: 28 Mayıs
  • Saat: 10.00-12.00
  • Yer: Sakarya Valiliği Resmi Daireler Kampüsü Toplantı Salonu

Başvuru ve Katılım Şartları

İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların belirtilen tarihte ve saat aralığında toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Jeotermal kaynak arama ruhsatı almak isteyenler için bu ihale büyük bir fırsat sunmaktadır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber