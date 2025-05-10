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Genel tarım sayımına ilişkin genelge yürürlükte

Genel tarım sayımı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğinde yapılan çalışmaların sonuçlandırılması ve güncel saha verilerinin elde edilmesi hedefleri doğrultusunda iki aşamada gerçekleştirilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2025 09:30, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2025 09:47
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Genel tarım sayımına ilişkin genelge yürürlükte

Genel tarım sayımına ilişkin genelge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgede, bu dönem tarım politikalarının tüketicilere yeterli ve güvenli gıda temin etme ve üreticiler için belirli gelir düzeyi sağlamanın yanında tarımsal faaliyetlerin iklim ve çevre üzerindeki baskısının yönetilmesi üzerinde yoğunlaştığı ifade edildi.

Bu politikaların planlanabilmesi ve etkinliğinin izlenebilmesi için doğru ve sağlıklı istatistik altyapısına ihtiyaç bulunduğu vurgulanan genelgede, bu ihtiyacın giderilmesi amacıyla yapılacak tarım sayımının, tarım sektörünün yapısına ilişkin verilerin toplanması, işlenmesi ve dağıtımı amacıyla gerçekleştirilen istatistiksel bir çalışma olduğu kaydedildi.

Genelgede, gıda arz zincirinin, doğru, güncel ve detaylı veriler üzerine inşa edilerek kapsamlı politikalarla yönetilmesi amacıyla verilerin teminiyle sürdürülebilir kayıt sistemi kurulması için genel tarım sayımı yapılacağı bilgisi verilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Genel tarım sayımı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve TÜİK Başkanlığı arasında akdedilen 'Genel Tarım Sayımına İlişkin Protokol' hükümlerine göre mezkur Bakanlık ve TÜİK işbirliğinde, hem kayıtlılıkla ilgili bugüne kadar yapılan çalışmaların sonuçlandırılması hem de güncel saha verilerinin elde edilmesi hedefleri göz önüne alınarak iki aşamada gerçekleştirilecektir. Birinci aşamada mevcut idari kayıtlarda yer almayan tarım arazilerinin belirlenmesi ve bu araziler üzerinde tarımsal faaliyette bulunan tarımsal işletmelerin tespiti, ön tarama faaliyetleri, soru formları ve veri giriş programlarının hazırlanması, bilgilendirme, eğitim ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek. İkinci aşamada, birinci aşamada elde edilen bilgiler esas alınarak uluslararası gereklilikler ve ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen değişkenlere ilişkin veriler (tarımsal işletmeler, iş gücü, bu işletmelerin tasarrufunda bulunan tarım arazileri, hayvan, tarımsal alet ve makineler ve benzeri) TÜİK tarafından 2025 yılı içinde tam sayım ve örnekleme yoluyla sahadan derlenecektir."

Genel tarım sayımı yapılmasına ilişkin TÜİK tarafından yayımlanacak Genel Tarım Sayımı Uygulama Rehberi'nde belirtilen esaslar ve çıkarılacak genelgeler çerçevesinde hareket edileceği belirtilen genelgede, faaliyetlerin herhangi bir aksamaya mahal verilmeksizin zamanında ve eksiksiz tamamlanmasını sağlamaya yönelik her türlü destek ve yardımın, başta mülki idare amirleri olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanacağı kaydedildi.

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