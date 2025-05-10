Öğrencileri Taşıyan Otobüs Kaza Yaptı: 18 Yaralı

Kazaya karışan otobüs ve otomobilde ciddi hasar meydana gelirken, olay yerinde sağlık ve polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yaralılar kısa sürede hastanelere ulaştırıldı. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Sinop'ta Kastamonu Üniversitesi öğrencilerini taşıyan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 37 AAN 950 plakalı otobüs, Erfelek-Gerze kara yolu Aloğlu köyü mevkisinde, Muzaffer T. idaresindeki 34 SA 5668 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, şarampole devrildi.

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