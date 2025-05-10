Öğrencileri Taşıyan Otobüs Kaza Yaptı: 18 Yaralı
Sinop'ta öğrencileri taşıyan otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2025 12:56, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2025 12:56
Sinop'ta Trafik Kazası: 18 YaralıKaza Detayları
Sinop'ta Kastamonu Üniversitesi öğrencilerini taşıyan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 37 AAN 950 plakalı otobüs, Erfelek-Gerze kara yolu Aloğlu köyü mevkisinde, Muzaffer T. idaresindeki 34 SA 5668 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, şarampole devrildi.
Olay Yerinde Yapılan Çalışmalar
- Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- Kazada otobüsteki 17 kişi ile otomobildeki 1 kişi yaralandı.
- Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazaya karışan otobüs ve otomobilde ciddi hasar meydana gelirken, olay yerinde sağlık ve polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yaralılar kısa sürede hastanelere ulaştırıldı. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.