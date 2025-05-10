Erdoğan: Her An Müjdeleri Alabilirsiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefine giden yolda sağlam adımlarla ilerliyoruz. İstihbarat ve diğer güvenlik birimlerimiz üzerlerine düşen görevleri titizlikle yerine getiriyor" dedi. Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı'na katılan Erdoğan, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Ülkemizin ve dünyanın tüm annelerinin Anneler Günü'nü şimdiden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Annelik Makamının Kutsallığı

Annelik makamının kutsallığına dikkat çeken Erdoğan, annelerin haklarının asla ödenemeyeceğini belirterek, tüm annelere hayırlı, mutlu ve bereketli ömürler diledi. Başta kendi annesi olmak üzere vefat eden tüm anneleri rahmetle andı ve şehit annelerinin Anneler Günü'nü ayrıca kutladı. Gazilerimizin kıymetli annelerine de saygılarını iletti.

Annelerin Toplumdaki Yeri

Vatanına, bayrağına, devletine aşkla bağlı, milletine gönülden sevdalı evlatları yetiştiren anne babalarla iftihar ettiğini belirten Erdoğan, Filistin'de devam eden soykırımda şehit olan Gazzeli anneleri de rahmetle andı. Kendi ailesindeki annelerin de Anneler Günü'nü kutladı ve fedakarlıkları için teşekkür etti.

Yaşanan Acılar ve Anneler Günü

Bu yıl da Anneler Günü'nün acıların gölgesinde geçtiğini belirten Erdoğan, Filistin, Suriye, Lübnan, Somali, Sudan ve Yemen gibi bölgelerdeki annelerin savaş, açlık ve hastalıkla mücadele ettiğini vurguladı. Türkiye'nin bu acıların sona ermesi için elinden geleni yaptığını ifade etti.

Annelerin Dini ve Kültürel Önemi

İnancımızda ve geleneğimizde anneler kutsal bir yere sahiptir. "El Cennetü tahte akdamil ümmehat" yani Cennet annelerin ayakları altındadır hadisini hatırlatan Erdoğan, anneye olan sevgi ve vefanın önemini vurguladı. Anne ve babaya hürmetin Rabbimizin rızasını kazanmanın yolu olduğunu belirtti.

Aile ve Kadınlara Yönelik Destekler

Toplumun temeli aile, ailenin temeli ise annedir. Erdoğan, 23 yıllık iktidarları boyunca anne ve çocuğa yönelik faaliyetlere önem verdiklerini, aile kurumunu güçlendirmek için çeşitli destekler sağladıklarını belirtti. 2024 yılındaki sosyal yardımların %61'i kadınlara tahsis edildi.

Eşi vefat eden 77 bin hanım kardeşe 773 milyon lira ödeme

Eğitim, sağlık ve gebelik yardımları kapsamında yaklaşık 2,7 milyon anneye 2,15 milyar lira destek

Asker ailelerine 126 milyon lira yardım

Kadınlara yönelik eğitimler ve teşvikler

9 ildeki 34 toplum merkezinde kadınlara programlar

Kadına Karşı Şiddetle Mücadele

Kadına karşı şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiklerini belirten Erdoğan, 6284 sayılı kanunun tavizsiz uygulanmasının öncelikleri olduğunu söyledi. Şiddeti önleme merkezlerinde kadınlara psikolojik, sosyal ve ekonomik destekler sunuluyor.

Aile Kurumunun Güçlendirilmesi

Evde bakım hizmetlerinden 123 binin üzerinde vatandaş yararlanıyor

YADES ile 101 bini aşkın hanede 153 bin 98 yaşlıya destek

31 bin 359 kişiye yatılı bakım hizmeti

Evde bakım hizmetlerinden yararlanan engelli sayısı 544 bini aştı

Kamu çalışanı engelli vatandaş sayısı 73 bin 800'e ulaştı

Evlilik ve Doğum Destekleri

İlk çocuk için tek seferlik 5 bin lira doğum yardımı

İkinci çocuk için aylık bin 500 lira (5 yaşına kadar)

Üçüncü ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira (5 yaşına kadar)

Evlenecek gençlere 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz kredi

Kredi almaya hak kazanan çift sayısı 29 bini geçti

Aile yılı kapsamında şehirlerarası seyahatlerde %40'a varan indirimler

Aileyi Korumaya Yönelik Tedbirler

LGBT akımlarına karşı tedbirler alındığını belirten Erdoğan, alkol bağımlılığının aile içi şiddetin en büyük sebeplerinden biri olduğunu vurguladı. Aileleri desteklemek için her türlü adımın atıldığını ifade etti.

Terörle Mücadele ve Birlik Mesajı

Cumhur İttifakı olarak terörsüz Türkiye hedefinden asla vazgeçmediklerini belirten Erdoğan, istihbarat ve güvenlik birimlerinin görevlerini titizlikle yerine getirdiğini söyledi. Ülkenin istikrarsızlığa sürüklenmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

Türkiye Yüzyılı ve Anneler Günü Mesajı

Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Erdoğan, hayatta olan annelere sağlıklı ömürler diledi; vefat eden annelere rahmet temennisinde bulundu. Katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.



