İmamoğlu'na 'kamu görevlisine hakaret' suçundan soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun, "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan alınan ifadesinde, yargı görevlilerine hakaret içerikli beyanlar olduğunu tespit etti.

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