İmamoğlu'na 'kamu görevlisine hakaret' suçundan soruşturma
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak başkanlık görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında, "kamu görevlisine hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Mayıs 2025 20:30, Son Güncelleme : 13 Mayıs 2025 20:48
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun, "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan alınan ifadesinde, yargı görevlilerine hakaret içerikli beyanlar olduğunu tespit etti.
Başsavcılık, Ekrem İmamoğlu hakkında "kamu görevlisine hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.