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Altın Fiyatları Düşüşte: Gram Altın 4.025 Liradan İşlem Görüyor

Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı. Çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatlarında son durum, ons altındaki gelişmeler haberimizde.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2025 11:07, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2025 12:42
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Altın Fiyatları Düşüşte: Gram Altın 4.025 Liradan İşlem Görüyor

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 25 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 4 bin 54 liradan tamamladı. Yeni güne ise düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,7 azalışla 4 bin 25 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 690 liradan, cumhuriyet altını 26 bin 670 liradan satılıyor.

Altın ve Piyasa Gelişmeleri

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,7 değer kaybederek 3 bin 226 dolar seviyesinden işlem görüyor. ABD ve Çin'in karşılıklı gümrük vergilerini geçici olarak düşürme konusunda anlaşması, varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Küresel Ekonomik Etkiler

  • Tarifelerin küresel ticareti sekteye uğratabileceği ve enflasyonu tetikleyebileceği endişeleri sürüyor.
  • ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon verileri bu gerginliği bir miktar azalttı.
  • Enflasyonda yıllık bazda yavaşlama görülmesine rağmen, ABD Merkez Bankası (Fed)'in tarife kaynaklı fiyat baskılarını izleyeceği ve bu nedenle politika adımı için beklemede kalacağı öngörülüyor.
  • Para piyasalarında faiz indirimi beklentisi eylül ayına ötelenirken, yıl genelinde toplam iki faiz indirimi yapılacağı fiyatlanıyor.

Analist Görüşleri ve Jeopolitik Gelişmeler

  • Analistler, tarifelerin etkisinin özellikle mayıs ayı enflasyon verilerinde daha net görülebileceğini ifade ediyor.
  • Para piyasasındaki fiyatlamaların yatırımcılar odağına yerleştiği belirtiliyor.
  • Jeopolitik tarafta ise Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sonlandırılmasına yönelik girişimler ve Hindistan ile Pakistan arasında sağlanan ateşkese ilişkin gelişmeler izleniyor.
  • Hindistan hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Keşmir çıkışına tepki göstererek, konunun Pakistan ve Hindistan arasında ele alınması gerektiğini vurguladı.

Teknik Değerlendirme ve Beklentiler

Bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağı belirtiliyor. Teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 200 dolar seviyesi destek, 3 bin 250 dolar seviyesi ise direnç konumunda bulunuyor.

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