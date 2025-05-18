Diyarbakır'da hayatını kaybeden emniyet müdürü memleketine uğurlandı

Diyarbakır'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden emniyet müdürü, düzenlenen törenle memleketi Kırıkkale'ye uğurlandı.

Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde görev yapan 4. Sınıf Emniyet Müdürü Babür Bozkurt Canbolat, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Canbolat'ın cenazesi, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası önünde düzenlenen törenle memleketi Kırıkkale'ye gönderildi.

Emniyet Müdürü Babür Bozkurt Canbolat'ın Vefatı

Babür Bozkurt Canbolat, Diyarbakır'da görev yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Görev yaptığı kurumda ve çevresinde sevilen bir isim olan Canbolat'ın vefatı, meslektaşları ve sevenleri arasında büyük üzüntüye yol açtı.

Cenaze Töreni ve Uğurlama

Cenaze töreni, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası önünde gerçekleştirildi.

Törende meslektaşları ve yakınları hazır bulundu.

Canbolat'ın naaşı, memleketi Kırıkkale'ye uğurlandı.



