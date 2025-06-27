BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,61 değer kaybederek 9.244,46 puana geriledi. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 56,59 puan ve yüzde 0,61 azalış yaşandı. Toplam işlem hacmi ise 27,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,54, holding endeksi ise yüzde 0,65 değer kaybetti.

Sektör Endekslerinde Son Durum

Turizm endeksi yüzde 0,38 ile tek değer kazanan sektör oldu.

yüzde 0,38 ile tek değer kazanan sektör oldu. Finansal kiralama faktoring endeksi ise yüzde 2,92 ile en fazla düşüş yaşayan sektör olarak öne çıktı.

Küresel Piyasalarda Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD'nin ticaret konularında diğer ülkelerle anlaşmaya varabileceğine yönelik artan iyimserlikler fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor. Bugün gözler, ABD'de açıklanacak olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi verisine çevrildi.

Analistlerin Değerlendirmeleri ve Teknik Seviyeler

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyeleri destek, 9.300 ve 9.400 puan ise direnç konumunda bulunuyor.