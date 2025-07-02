Erdoğan'dan Gazze'nin Kadınlarına Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Genel Merkez AR-GE Başkanlığı Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Kamp Programı'na katıldı. Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, Filistin ve Gazze'deki kadınlara özel olarak selam gönderdi. Konuşmasında, Gazze'nin kadınlarının yaşadığı zorluklara ve gösterdikleri direnişe dikkat çekti.

Erdoğan'ın Açıklamaları

Filistin'in, Gazze'nin kadınlarını sizler adına selamlıyorum. O kadınlar ki beyaz kefenlere sardıkları ciğerparelerinin ardından gözyaşlarını sessizce içlerine akıtıyorlar.

O kadınlar ki beyaz kefenlere sardıkları ciğerparelerinin ardından gözyaşlarını sessizce içlerine akıtıyorlar. Zorlamalara rağmen, işgalcilere rağmen boyun eğmiyorlar.

Tam 1 asırdır fedakarlığın, direnişin, özgürlük mücadelesinin destanını yazıyorlar.

fedakarlığın, direnişin, özgürlük mücadelesinin destanını yazıyorlar. Sarsılmaz bir imanla, yıkılmaz bir iradeyle mücadele bayrağını yere düşürmeyen Gazze'nin kadınlarına dayanışma duygularımızı ifade ediyoruz.

Gazze'nin Kadınlarına Destek

Gazze'deki kadınların, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen mücadelelerinden vazgeçmediklerini vurgulayan Erdoğan, onların fedakarlıklarının ve direnişlerinin önemine dikkat çekti. Erdoğan, Gazze'nin kadınlarına dayanışma duygularını ilettiğini belirtti.

Birçok kez ifade ettiğim gerçeği yeniden hatırlatıyorum. Biz milletin sinesinden doğan alnı ak, başı dik, kalbi ülkeye hizmet aşkıyla dolu bir siyasi hareketiz. Gök kubbede hoş bir sada bırakmanın peşindeyiz. Yok sayılanların davasıyız... Bu kutlu dava mücadeleyi hikmetle harmanlayan hasbi ve harbi gönüllerin davasıdır. Hedefimiz büyük ve güçlü Türkiye'dir. Misyonumuz Türkiye Yüzyılının inşasıdır. Pusulamız bizi biz yapan kadim değerlerimizdir. Rehberimiz, milletimizin muazzez iradesidir. Güç ve ilham kaynağımız ise siyasi parti, köken, inanç fark etmeksizin tüm fertleriyle 86 milyonun tamamıdır.