Bayburt-Erzurum sınırında bir hava aracının düştüğü ihbarı

Erzurum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Bayburt ile sınırda olan Erzurum'un Pazaryolu ilçesi kırsalına, bir hava aracının düştüğü ihbarı geldi.

Bilgi üzerine jandarma, AFAD, sağlık ve çok sayıda arama kurtarma ekibi bölgeye yönlendirildi.

Tek motorlu uçak olduğu değerlendirilen hava aracının, düştüğü noktanın tespit edilmesi için çalışma yürütülüyor.