Metan Gazından Şehit Olan Asker Sayısı 8'e Yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı kapsamında önceden hastane olarak kullanıldığı bilinen ve teröristlerden temizlenmiş olan 852 Rakımlı Tepe'deki bir mağarada gerçekleştirilen arama-tarama faaliyeti sırasında önemli bir olay yaşandığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, burada görev yapan 19 personelimiz Irak'ın kuzeyinde mağaradan sızan metan gazına maruz kalan 8 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

Olayın Detayları

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde arama-tarama faaliyeti yapıldı.

bölgesinde arama-tarama faaliyeti yapıldı. Mağara, daha önce hastane olarak kullanılmıştı ve teröristlerden temizlenmişti.

19 personel metan gazına maruz kaldı.

metan gazına maruz kaldı. Tüm müdahalelere rağmen 8 personel şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Açıklaması

Değerli Basın Mensupları,6 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama-tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen üç kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuş, şehit olan personel sayısı sekize yükselmiştir.

Başsağlığı ve Dilekler

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, etkilenenlere de acil şifalar dileriz.

8 ASKERDEN 5'İNİN KİMLİKLERİ AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı, acı haberin ardından şehitlerimizin kimliğini de duyurdu