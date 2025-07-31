Adana Karataş'ta Arazi Kavgası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Adana'nın Karataş ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavga sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olay, Yenimurat Mahallesi'nde iki aile arasında yaşanan tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesiyle meydana geldi. Kavgada, Nuri K. (50) ve ağabeyi Zeynel K. (60) ile yeğeni Mehmet Mevlüt K. (28), karşı taraftan ise Bayram E. (61) ile oğulları Celal (30) ve Mustafa E. (27) yaralandı.

Olayın Gelişimi

Tartışma, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında başladı.

Kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ve Müdahale

Nuri K. 'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kavgada yaralanan 5 kişi , Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mersin'deki Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mersin'deki Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nuri K.'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi.



