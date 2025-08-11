Altı ilde orman yangını: Çanakkale Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı

Bolu, Çanakkale, Manisa, Mersin ve Aydın'da çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesi, Çanakkale merkez Kepez beldesi, Manisa Soma, Mersin Bozyazı ve Aydın'ın Germencik ilçesinde orman yangınları çıktı. Yangınlara Orman Genel Müdürlüğü (OGM) koordinasyonunda itfaiye, orman işletme ekipleri ve hava araçlarıyla müdahale ediliyor.

OGM'den yapılan açıklamaya göre, Manisa Soma, Bolu Mudurnu, Çanakkale Merkez ve Ayvacık ilçesindeki yangınlara 11 uçak, 27 helikopter, 128 arazöz, 5 iş makinesi ve 796 personel ile müdahale ediliyor.

Bolu ve Mersin'de çalışmalar sürüyor

Mudurnu ilçesine bağlı Göncek köyü yakınlarında çıkan yangına üç helikopter, itfaiye ve arazözlerle müdahale edilirken, bölgede yaşayanlar da ekiplere destek veriyor. Mersin'in Bozyazı ilçesindeki Kozaağacı Yaylası Kabaağaç mevkisinde çıkan yangın ise havadan ve karadan yapılan çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.

Aydın'da yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Germencik ilçesi Dağyeniköy Mahallesi yakınlarındaki yangın, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmadan durduruldu. Havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Manisa'nın Soma ilçesindeki orman yangınına da ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Beldedeki Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, orman işletme arazözleri ve hava araçları sevk edildi.

- "Vatandaşlarımız gerekmedikçe trafiğe çıkmasın"

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale merkez ilçesinde orman yangınının rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerlediğini kaydederek, "Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Vali Toraman, daha sonra yaptığı paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi, Jandarma Güzelyalı Kampı, Çamlıbel Sitesi tahliye edildi. Tahliye ekiplerine yardımcı olalım. Gereksiz trafik oluşturmayalım. Çanakkale Çınarlı yangınına 7 uçak, 6 helikopter ile havadan, 45 arazöz, 20 itfaiye, 7 dozer, 455 personel ile karadan müdahale edilmektedir. Riskli bölgeler karadan ve denizden tahliye edildi. Dumandan etkilenen 14 vatandaşımıza sağlık kuruluşlarında müdahale ediliyor. Hayati tehlikeleri yoktur."

Çanakkale Boğazı'nda güneyden kuzeye olan trafik, yangın nedeniyle tek taraflı olarak kapatıldı.

- Vatandaşlar tahliye ediliyor

Dardanos mevki ile Güzelyalı köyü yolunun yangın nedeniyle trafiğe kapatılması üzerine yazlık evlerde ve sahilde kalan vatandaşlar, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve GESTAŞ'ın yaptığı ortak çalışmayla ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi'nden ve Kepez Limanı'ndan tahliye ediliyor.

- Çanakkale-Ezine kara yolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı

Çanakkale-Ezine kara yolunun 10 ila 31'inci kilometreleri arası, yangın nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangının neden olduğu yoğun duman nedeniyle bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin, trafik güvenliğinin sağlanması için Çan-Yenice ya da Bayramiç-Ezine kara yollarını tercih etmeleri istedi.

Çanakkale Havalimanı pisti, devlet hava araçları, ambulans uçaklar, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, bugün saat 19.30'a kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatıldı.

Bu arada bazı binaların alevler arasında kaldığı gözlendi.

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kırsal Kavşut Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 8 arazöz, 3 iş makinesi, 5 pikap ve 110 kara personeli sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.