Üç parti birer üyenin ismini daha komisyon için bildirdi

AK Parti, CHP ve DEM Parti, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu için birer üyenin ismini daha Meclis Başkanlığına bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ağustos 2025 16:11, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2025 16:12
Üç parti birer üyenin ismini daha komisyon için bildirdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna katılmayan İYİ Parti yerine AK Parti, CHP ve DEM Parti'den birer üyenin daha ismini Meclis Başkanlığına bildirmesini istemişti.

AK Parti, Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın, CHP, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın, DEM Parti, İstanbul Milletvekili Celal Fırat'ın ismini Meclis Başkanlığına ulaştırdı.

AK Parti'nin komisyondaki üye sayısı 22'ye, CHP'nin 11'e ve DEM Parti'nin 5'e yükseldi. Yeni üyelerin de katılımıyla komisyon 51 kişiden oluşacak.

Komisyonda AK Parti'nin üye milletvekilleri şöyle:

"Genel Başkan Yardımcılarından Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Adalet Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Dilekçe Komisyonu Başkanı ve Adana Milletvekili Sunay Karamık, Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Denizli Milletvekili Cahit Özkan."

CHP'nin komisyon üyeleri şu isimlerden oluşuyor:

Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekilleri Türkan Elçi, Turan Taşkın Özer, Oğuz Kaan Salıcı, İzmir Milletvekilleri Murat Bakan, Gökçe Gökçen, Mehmet Salih Uzun.

MHP'nin komisyon üyeleri Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut oldu.

DEM Parti'nin üye isimleri Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç ve İstanbul Milletvekilleri Cengiz Çiçek, Celal Fırat'tan oluştu.

Ayrıca, Yeni Yol Partisi'nden Grup Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ve İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, Türkiye İşçi Partisi'nden İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, EMEP'ten İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Yeniden Refah Partisi'nden İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, DSP'den Genel Başkan Önder Aksakal, HÜDA PAR'dan Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokrat Parti'den İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş komisyonda yer alacak.

