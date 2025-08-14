Özlem Çerçioğlu AK Parti Binasında

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve üç ilçe belediye başkanının AK Parti'ye katılacağına yönelik açıklamalar, siyaset gündeminde hareketliliğe neden oldu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kendisinin ve üç belediye başkanının CHP içinde yaşadıkları sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aradıklarını ancak bir sonuca ulaşamadıklarını belirtti.

"ŞAHSIM VE AİLEM HEDEF ALINDI"

"Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır." ifadelerini kullanan Çerçioğlu, "Özellikle bilinmesini isterim ki, bu noktaya gelinmemesi için her seviyede dürüstlük, ahlak, yasalara uygunluk taleplerimizi dile getirmeme rağmen, şahsım ve ailem hedef alındık." ifadelerini kullandı.

CHP'de siyaset yapma imkanının kalmadığını dile getiren Çerçioğlu, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

ÇERÇİOĞLU AK PARTİ'DE

Çerçioğlu, istifa açıklamasından kısa bir süre sonra AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü törenine katılmak üzere AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Çerçioğlu, kısa süreli basın mensuplarına görüntü de verdi.

CHP'den istifa eden Çerçioğlu'nun bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından AK Parti'ye katılması bekleniyor.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KİMDİR?

Özlem Çerçioğlu, Aydın'ın ilk kadın belediye başkanı.

2002 ve 2007 genel seçimlerinde CHP'nden Aydın Milletvekili seçilerek 22. ve 23. dönem TBMM'de görev yapan Çerçioğlu, 2014'te Aydın'ın Büyükşehir statüsü kazanmasının ardından ilk Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 2019 ve 2024 seçimlerinde de bu göreve yeniden seçilerek dördüncü dönemine başladı.

Çerçioğlu, 2002'den beri CHP'de siyaset yapıyordu.