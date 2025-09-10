Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 1 tutuklama
Dolar/TL'de son durum

Dolar/TL güne yükselişle başladı! ABD verileri ve Fed kararı öncesi piyasada büyük hareketlilik yaşanıyor.

10 Eylül 2025 10:53
Dolar/TL'de son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,2830 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 41,2610'dan tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 41,2830 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 48,4010'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 55,9410'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 97,8 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de tarım dışı istihdam verisinin aşağı yönlü revize edilmesi, ülkede iş gücü piyasasında görünenden daha fazla soğumaya işaret ederken, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin gevşeme öngörülerini güçlendirdi.

Öte yandan, ABD yönetiminin yürürlüğe koyduğu gümrük tarifelerinin ülkedeki enflasyonist baskıları artırabileceği endişeleri ve Fed'in gelecek hafta açıklayacağı faiz kararı yatırımcıların odağında yer alıyor.

Ayrıca ABD'de bugün Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yarın ise Tüketici Fiyat Endeksi verisi açıklanacak.

Analistler, iki verinin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ve Fed'in yol haritası konusunda daha fazla ipucu sunacağını belirterek, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de ÜFE ve toptan eşya stok verilerinin takip edileceğini kaydetti.


