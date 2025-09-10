Konserin +18'i olur mu?
Boşanan kadının 300 gün beklemesi kalkıyor mu?

Kadınların boşandıktan sonra yeniden evlenmesi için 300 gün bekleme şartı kalkıyor mu? Anayasa Mahkemesi'nden tarihi karar bugün açıklanacak.

10 Eylül 2025 07:39
Boşanan kadının 300 gün beklemesi kalkıyor mu?

Bir Aile Mahkemesi; boşanan kadınların yeniden evlenebilmek için 300 gün bekleme şartının kadın-erkek eşitliğine aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı ve konunun bugün Yüksek Mahkeme'de karara bağlanması bekleniyor.

Show Haber'den Fevzi Çakır'ın haberine göre mahkeme, bu kanunu kadın-erkek eşitliğine aykırı bulursa, bu durumda kadınların da boşandıktan sonra yeniden evlenmeleri için 300 gün bekleme şartı kalkacak, onlar da erkekler gibi boşandıktan sonra hemen evlenebilecek.

Hukukçular, kadınlara bekleme şartı konulmasının, hamile olup olmadıkları belli olsun diye konulduğunu hatırlatıyorlar.

Ancak günümüzde bir kadının hamile olup olmadığını anlamak basit bir testle mümkün olduğu için, böyle bir bekleme süresine ihtiyaç yok.

Kadınlar için devrim niteliğinde olacak karar için gözler bugün Anayasa Mahkemesi'nde olacak.


