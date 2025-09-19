Bakan Güler: PKK'nın tüm uzantıları bir an önce silahlarını teslim etsin
Bakan Tunç: Gazze'de uluslararası hukuk işlevsiz kaldı
Türkiye'de kurulan şirket sayısı azaldı, kapanan şirket sayısı arttı
Okulda bıçaklı saldırı: Biri ağır, iki öğretmen yaralandı
2025 Mühendislik Tamamlama Tercihleri Başladı
Cumhuriyet Üniversitesi'nden araştırma görevlisi alımına ilişkin tekzip
İki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alındı!
Benzine zam yolda
Orman yangınlarında hayatını kaybeden işçi ve gönüllüler şehit statüsüne alındı
Dar Gelirlilerin Harcama Kalemlerinde Gıda ve Kira İlk Sırada
AK Partili belediye başkanı gözaltına alındı
Evlilik yaşı yükseliyor, çocuk yapmak artık lüks
Esnafın POS isyanını bitirecek adım
8 ayda yüzde 65 kazandırdı! Gümüş 'düğün takısı' olma yolunda
Vergi yüzsüzleri açıklanıyor. Maliye tebliği yayınlandı
Meteoroloji'den 13 il için fırtına ve sağanak uyarısı
Osmaniye'de korkutan deprem!
Kabine genişliyor iddiası: Yeni bakanlık mı kuruluyor?
YSK yarın CHP gündemiyle toplanacak
UNESCO'nun Gazze'ye yardım fonuna destek veren ilk ülke Türkiye
Meteoroloji açıkladı: Yağışlar bitiyor, sıcaklıklar yükseliyor
Bakanlıktan şarkıcı Mabel Matiz hakkında suç duyurusu
TROY sınırları aşıyor: Hedef uluslararası pazarlara açılmak
Mustafa Bozbey'den AK Parti'ye geçeceğine dair iddialara yalanlama
'Rusya S-400'leri geri istedi' iddiasına Bakanlıktan açıklama
Netanyahu'ya yanıt: 170 bin Kudüs tapusu Türkiye arşivlerinde
Gelir İdaresi Başkanlığı maaş promosyon ihalesi yapıldı
Bahçeli'den ABD-İsrail koalisyonuna karşı 'TRÇ' ittifakı önerisi
Bakanlıktan Atatürk Öğrenci Yurdu iddialarına ilişkin açıklama
Komisyon, 12. toplantısında düşünce kuruluşlarını dinleyecek
TEKNOFEST İstanbul üçüncü gün etkinlikleriyle devam ediyor

TEKNOFEST İstanbul'a üçüncü gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılacak. Şarkıcı Kıraç da bugün saat 19.00'da festival sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Eylül 2025 11:15, Son Güncelleme : 19 Eylül 2025 13:26
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Etkinliğin üçüncü gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TEKNOFEST'e katılarak ziyaretçilere hitap edecek.

1 milyon 100 bin yarışmacı başvuruda bulundu

TEKNOFEST İstanbul, kritik alanlarda teknolojik gelişimi destekleyen yarışma kategorileriyle öne çıkarken, 58 ana, 137 alt kategoride yapılacak yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlar toplamda 85 milyon lirayı aşkın maddi destekten yararlanacak. Dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon liranın üzerinde ödül verilecek.

TEKNOFEST İstanbul kapsamındaki teknoloji yarışmalarına, hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvuruda bulundu.

Hava gösterilerinden konserlere kadar birçok etkinlik yapılacak

Bugüne kadar 11 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlayan TEKNOFEST, çocuk, genç, yaşlı, her yaştan teknoloji tutkununa hitap eden aktivitelere ev sahipliği yapıyor.

Festivalde, hava gösterileri, konserler, sahne gösterileri, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli deniz, kara ve hava araçları sergisinin yanı sıra öğrencilere özel ilk uçuş deneyim fırsatı sunuluyor.

Ayrıca şarkıcı Kıraç da bugün saat 19.00'da festival sahnesinde vereceği konserle müzikseverlerle buluşacak.

SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları göklerde olacak

TEKNOFEST İstanbul, havacılık ve savunma sanayisinin hava gösterilerine de sahne olacak. Etkinliğin üçüncü gününde SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın yanı sıra F-16 savaş uçakları uçuş gösterisi yapacak.

Festivalde, ATAK helikopterleri, Hürkuş, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI da yer alacak.

Katılımın ücretsiz olduğu TEKNOFEST İstanbul'a giriş için ziyaretçilerin çevrim içi kayıt yaptırması gerekiyor. Etkinlik alanına ziyaretçi giriş-çıkışları 09.00-19.00 saatlerinde olacak.

Ulaşımda toplu taşıma araçlarının kullanılması, ziyaretçilerin festival alanına hızlı ve kolay erişmesini sağlayacak.

