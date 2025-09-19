Bakan Güler: PKK'nın tüm uzantıları bir an önce silahlarını teslim etsin
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Maliye vergisiz döviz iddialarını yanıtladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılarak, döviz alımlarında, ticari olup olmadığına veya kazanç sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın, işlem tutarı üzerinden binde 2 kambiyo vergisi alındığı ve bireysel döviz işlemlerinin vergi dışı bırakılmasının söz konusu olmadığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir gazetenin gündeme taşıdığı "vergisiz döviz" iddialarının, bilgi eksikliğinden kaynaklandığının değerlendirildiği belirtildi.

"KAMUOYU DOĞRU BİLGİLENDİRİLMELİ"

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin önemine işaret edilen açıklamada,

"Döviz alımlarında, ticari olup olmadığına veya kazanç sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın, işlem tutarı üzerinden binde 2 kambiyo vergisi alınmaktadır. Bireysel döviz işlemlerinin vergi dışı bırakılması söz konusu değildir. Bu tür işlemlerden elde edilen kazançlar kapsam ve mahiyetine göre vergilendirilmektedir."

ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Gelir Vergisi Kanunu'nda vergiye tabi gelir unsurlarının açıkça belirtildiğine dikkat çekilerek, gerçek kişilerin bu unsurlar kapsamında elde ettiği gelirlerin vergilendirildiği aktarıldı.

"DÖVİZ ALIM/SATIMI TİCARİ KAZANCA GİRİYOR"

Ticari bir organizasyon içinde ve devamlılık arz edecek şekilde gerçekleştirilen yabancı para alım-satım işlemlerinden sağlanan kazançların, "ticari kazanç" olarak vergiye tabi olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Ayrıca, sermaye tahsis ederek yabancı para alım ve satımı yapan gerçek kişilerin elde ettiği kur farkı kazançları da ticari kazanç kapsamında vergilendirilmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığımızın internet sitesinde bu konuda çok sayıda özelge bulunmaktadır. Her iki durumda da gerçekleştirilen yabancı para alım-satım işlemlerinden kaynaklanan kazançlar, artan oranlı vergi tarifesine göre yüzde 40'a varan oranlarda vergiye tabi tutulmaktadır. Bakanlığımız bu konudaki denetim ve tarama çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

EMEKLİ İKRAMİYESİ YA DA MAAŞI İLE İLGİLİ AYRICALIK

Ancak emekli ikramiyesinin ya da maaşının bir kısmıyla döviz alan vatandaşın, yabancı para alım satımı dolayısıyla gelir vergisine tabi tutulması söz konusu değildir. Vatandaşlarımız sahip oldukları yabancı paraları bozdurabilir ve ihtiyaçları doğrultusunda döviz alabilirler.


