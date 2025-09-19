İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Haydarpaşa Limanı'ndan çıkış yapacak olan yedekli gemi geçişi nedeni ile İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Eylül 2025 11:24, Son Güncelleme : 19 Eylül 2025 11:19
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İstanbul Boğazı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Haydarpaşa Limanı'ndan çıkış yapan yedekli geminin geçişinin tamamlamlanmasının ardından trafiğin yeniden açılması bekleniyor.